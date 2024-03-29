ЦСКА дает Михаилу Абрамову 20 млн в год и двусторонний контракт. Форварда «Спрингфилда» это не устраивает – стороны далеки от сделки

ЦСКА и Михаил Абрамов не могут договориться о контракте.

Права на 23-летнего форварда принадлежат московскому клубу.

В нынешнем сезоне выступает за « » и набрал 28 (11+17) очков при полезности «плюс 9» в 49 матчах регулярного чемпионата .

По информации «Матч ТВ», на данный момент клуб и представители хоккеиста далеки от сделки.

хотел бы подписать двусторонний контракт, что категорически не устраивает сторону игрока.

Также Абрамова не устраивает предложенная зарплата: клуб хочет платить форварду порядка 20 миллионов рублей плюс бонусы.