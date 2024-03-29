ЦСКА дает Михаилу Абрамову 20 млн в год и двусторонний контракт. Форварда «Спрингфилда» это не устраивает – стороны далеки от сделки

Теги ЦСКА возможные переходы НХЛ АХЛ КХЛ Спрингфилд Матч ТВ Михаил Абрамов Хоккей

ЦСКА и Михаил Абрамов не могут договориться о контракте.

Права на 23-летнего форварда принадлежат московскому клубу.

В нынешнем сезоне Михаил Абрамов выступает за «Спрингфилд» и набрал 28 (11+17) очков при полезности «плюс 9» в 49 матчах регулярного чемпионата АХЛ.

По информации «Матч ТВ», на данный момент клуб и представители хоккеиста далеки от сделки.

ЦСКА хотел бы подписать двусторонний контракт, что категорически не устраивает сторону игрока.

Также Абрамова не устраивает предложенная зарплата: клуб хочет платить форварду порядка 20 миллионов рублей плюс бонусы.

23 комментария
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Ответ amurseff03
Ой какой. Сам играет на двухсторенном и на минималках. А тут просит односторенный и пожирнее. А пр факту негде, кроме АХЛ себя не показал. Вот если в Нхл играл более менее, то ставил свои условия.
Правильно делает.сам о себе не позаботишься.никто больше не позаботится
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Ой какой. Сам играет на двухсторенном и на минималках. А тут просит односторенный и пожирнее. А пр факту негде, кроме АХЛ себя не показал. Вот если в Нхл играл более менее, то ставил свои условия.
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Ответ amurseff03
Ой какой. Сам играет на двухсторенном и на минималках. А тут просит односторенный и пожирнее. А пр факту негде, кроме АХЛ себя не показал. Вот если в Нхл играл более менее, то ставил свои условия.
Если бы он в НХЛ играл, то ему все 100 лямов в колхозе должны бы были насыпать! А для КХЛ и игрок уровня ахл - это уважаемый человек и с него надо пылинки сдувать, а то не приедет.
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Адекватное предложение так то
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Ну он там то не тянет уровень ахл. Для него 20 млн это за счастье должно быть в кхл. Но у всех конечно свои запросы
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Это кто ещё? Мало ему... 23 года, играет не пойми где, в каком-то Спрингфилде. Капризов, к примеру, в его годы успел поиграть в Салавате и ЦСКА стал чемпом ОИ и начал ставить на уши НХЛ.
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Не феерит даже в Автобусной...
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Ну тут руководство адекватные условия предлагает, больше и не заслужил, не устаивает - может лесом идти
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Да нормальные деньги, для игрока который не пойми как зайдёт в КХЛ. Вон Свечникову под 70 навалили, теперь не знают куда-то приткнуть
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Ответ 5kywn5cddd
Может хочет 25)
Полагаю от 35
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ЦСКА надо выставить объявление "ищем игрока с зарплатой в 20м рублей" и всё. Сто процентов найдут игрока гораздо лучше!!!
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Пол очка за матч и то не каждый сезон в ахл, ну приедь на сезон, покажи уровень - там выбьешь контракт. Там с 1.5 очками в матче то не все в нхл попадают. Странно что торгуются, 25 в год и поехали)))
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без командировки на Северный флот даже не обращайтесь
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Разумное предложение со стороны ЦСКА. 20 млн. игроку, который играет в АХЛ ( причём без фуррора), вполне разумная сумма. Он пока себя никак не проявил, чтобы его осыпать деньгами. Не соглашается на предложение ЦСКА? Пусть играет в АХЛ. НХЛ ему пока всё равно не светит.
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Да пусть болтается в нищей лиге за гроши.
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Ответ HockeyMan
Так это предложение и не игроку НХЛ Или АХЛ
Абрамов выступает в Спрингфилде - это АХЛ.
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Такими предложениями ЦСКА не собрать много желающих из НХЛ и АХЛ.
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ЦСКА переходит в режим жёсткой экономии ?
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Зачем он нужен? Если уж пошли по имеющимся правам на заокеанских, то лучше Гурьянова и Афанасьева брать, они могут стать лидерами. Проворных и скоростных ролевичков у нас хватает. Разве что Исхаков пришелся бы ко двору. И пусть пыл поумерит, спартачи Мальцева на пробу подписали как раз на 20 миллионов, при том, что он повеселее болтался в АХЛ, чем Абрамов сейчас
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Мне кажется после Щербака все стали думать головой , потому что возвращать русского из АХЛ значит брать топа
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Не вариант
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Ответ Александр Богомолов
Адекватное предложение так то
Может хочет 25)
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