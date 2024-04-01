Набоков, Сергеев, Березкин – лучшие игроки 2-го раунда Кубка Гагарина, Канцеров – лучший новичок

Теги Металлург Мг Локомотив рейтинги КХЛ Кубок Гагарина Андрей Сергеев Максим Березкин Илья Набоков Роман Канцеров Хоккей

КХЛ определила лучших игроков второго раунда Кубка Гагарина.

Во втором стадии плей-офф Фонбет чемпионата КХЛ прошли 22 встречи, в которых приняли участие 194 хоккеиста (12 вратарей, 60 защитников и 122 нападающих). Средняя результативность – 5,05 шайбы за игру.

Лучшим вратарем впервые в карьере признан Илья Набоков («Металлург»), одержавший четыре победы в шести матчах, в том числе три на ноль. По воротам Набокова было нанесено 219 бросков (36,5 в среднем за игру), из которых он отразил 96,35%. Коэффициент надежности составил 1,34.

Лучшим защитником во второй раз в карьере признан Андрей Сергеев («Локомотив»), набравший 5 (1+4) очков в семи матчах. Сергеев не завершил ни один из матчей серии с отрицательным показателем полезности при общем значении «+4». На его счету также шесть силовых приемов, девять блокированных бросков и два отбора шайбы.

Лучшим нападающим впервые в карьере признан Максим БерезкинЛокомотив»), набравший 8 (4+4) очков в семи матчах. Березкин не завершил ни один из матчей с отрицательным показателем полезности при общем значении «+7». Две его шайбы стали победными, также на его счету 15 силовых приемов, четыре блокированных броска и четыре отбора шайбы.

Лучшим новичком впервые в карьере признан нападающий Роман КанцеровМеталлург»), набравший 3 (1+2) очка с показателем полезности «+3». Его единственная шайба в серии стала победной для команды. Также на его счету девять силовых приемов, два блокированных броска, четыре отбора шайбы.

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4 комментария
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Набоков лютый, мы не смотрим этих игроков на МЧМ, но это новый Василевский.
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Набоков очень устойчивый, если продолжит в том же духе у нас будет очередной российский топ-вратарь, реакция, игра клюшкой все есть. P.s. Силантьеву тоже надо награду. В каждом матче, в котором участвовал очки набирал, а какой пас Канцерову дал в последней игре - красота.
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Ответ Александр Барков
а где братья колхозники в номинации клоуны года
для ответа скажи "Триста"!
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