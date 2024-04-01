Набоков, Сергеев, Березкин – лучшие игроки 2-го раунда Кубка Гагарина, Канцеров – лучший новичок
КХЛ определила лучших игроков второго раунда Кубка Гагарина.
Во втором стадии плей-офф Фонбет чемпионата КХЛ прошли 22 встречи, в которых приняли участие 194 хоккеиста (12 вратарей, 60 защитников и 122 нападающих). Средняя результативность – 5,05 шайбы за игру.
Лучшим вратарем впервые в карьере признан Илья Набоков («Металлург»), одержавший четыре победы в шести матчах, в том числе три на ноль. По воротам Набокова было нанесено 219 бросков (36,5 в среднем за игру), из которых он отразил 96,35%. Коэффициент надежности составил 1,34.
Лучшим защитником во второй раз в карьере признан Андрей Сергеев («Локомотив»), набравший 5 (1+4) очков в семи матчах. Сергеев не завершил ни один из матчей серии с отрицательным показателем полезности при общем значении «+4». На его счету также шесть силовых приемов, девять блокированных бросков и два отбора шайбы.
Лучшим нападающим впервые в карьере признан Максим Березкин («Локомотив»), набравший 8 (4+4) очков в семи матчах. Березкин не завершил ни один из матчей с отрицательным показателем полезности при общем значении «+7». Две его шайбы стали победными, также на его счету 15 силовых приемов, четыре блокированных броска и четыре отбора шайбы.
Лучшим новичком впервые в карьере признан нападающий Роман Канцеров («Металлург»), набравший 3 (1+2) очка с показателем полезности «+3». Его единственная шайба в серии стала победной для команды. Также на его счету девять силовых приемов, два блокированных броска, четыре отбора шайбы.