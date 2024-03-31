Беднар о Тренине, забившем победный гол «Нэшвиллу» : «Надежный, отрабатывающий в обороне игрок, прекрасен в меньшинстве. У него снова был хороший вечер»

Джаред Беднар остался доволен Яковом Трениным, забившим победный гол «Нэшвиллу».

«Сегодня у него снова был хороший вечер. Он был очень хорош.

Надежный, отрабатывающий в обороне игрок. Прекрасно играет в меньшинстве, оказывает огромное влияние на игру в таких ситуациях.

Сегодня у него было несколько голевых моментов, в том числе хороших», – сказал главный тренер « » после победы со счетом 7:4.

Тренин забил 2-й гол за «Колорадо» – победный в матче с «Нэшвиллом». У него 12+4 в 70 матчах