Беднар о Тренине, забившем победный гол «Нэшвиллу» : «Надежный, отрабатывающий в обороне игрок, прекрасен в меньшинстве. У него снова был хороший вечер»
Джаред Беднар остался доволен Яковом Трениным, забившим победный гол «Нэшвиллу».
«Сегодня у него снова был хороший вечер. Он был очень хорош.
Надежный, отрабатывающий в обороне игрок. Прекрасно играет в меньшинстве, оказывает огромное влияние на игру в таких ситуациях.
Сегодня у него было несколько голевых моментов, в том числе хороших», – сказал главный тренер «Колорадо» после победы со счетом 7:4.
Тренин забил 2-й гол за «Колорадо» – победный в матче с «Нэшвиллом». У него 12+4 в 70 матчах