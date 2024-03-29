Каменский о продлении сезона КХЛ: «В феврале заканчивать регулярку очень рано. Мы не ориентируемся на ИИХФ, не имеем к ним отношения. Мы развиваемся сами»

Теги ИИХФ Валерий Каменский КХЛ ТАСС Хоккей

Валерий Каменский прокомментировал продление сроков сезона КХЛ.

КХЛ сообщила, что со следующего чемпионата сезон продлится до 31 мая.

«От этого решения чемпионат будет еще интересней, захватывающе, и продолжение чемпионата в мае – это правильное решение.

Так как в феврале заканчивать регулярный сезон, я считаю, очень рано.

Мы не ориентируемся на ИИХФ, мы смотрим сами и развиваемся сами.

К ИИХФ мы не имеем никакого отношения, там занимаются своими делами, а у нас свое развитие лиги», – сказал вице-президент по развитию КХЛ Валерий Каменский.

8 комментариев
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Ровно до тех пор, когда допустят обратно к соревнованиям иихф. Вашу самостоятельность смоет на следующий день волшебное слово "сборная".
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Вот это правильно!
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Наконец то разумные слова, давно пора !
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Да и к хоккею отношения нет: скандалы, подковерные игры, околохоккей😏
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Прав на сто процентов в майские выходные 1 , 9, мая какой праздник для болельщиков в чемп мира мы мимо касы зачем рано заканчивать , атакже рано начинать.
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наконец то , я уж думал никогда не решатся сделать согласно здравому смыслу
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Ответ Mackxs
Вы для начала выйдите из ИИХФ, только тогда говорите, что не имеете к ним никакого отношения.
Так КХЛ и не входит туда, КХЛ подчиняется ФХР, а та ИИХФ. Но вроде сейчас хотят выйти из подчинения ФХР
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