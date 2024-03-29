Каменский о продлении сезона КХЛ: «В феврале заканчивать регулярку очень рано. Мы не ориентируемся на ИИХФ, не имеем к ним отношения. Мы развиваемся сами»
Валерий Каменский прокомментировал продление сроков сезона КХЛ.
КХЛ сообщила, что со следующего чемпионата сезон продлится до 31 мая.
«От этого решения чемпионат будет еще интересней, захватывающе, и продолжение чемпионата в мае – это правильное решение.
Так как в феврале заканчивать регулярный сезон, я считаю, очень рано.
Мы не ориентируемся на ИИХФ, мы смотрим сами и развиваемся сами.
К ИИХФ мы не имеем никакого отношения, там занимаются своими делами, а у нас свое развитие лиги», – сказал вице-президент по развитию КХЛ Валерий Каменский.