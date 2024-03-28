Барабанов выбыл на несколько недель из-за травмы нижней части тела
Александр Барабанов пропустит несколько недель из-за травмы.
Нападающий «Сан-Хосе» выбыл на несколько недель из-за повреждения нижней части тела.
«У Барабанова травма нижней части тела. [Дэвид] Куинн сказал, что его статус – «с недели на неделю», – написал журналист Макс Миллер.
В матче «Сан-Хосе» против «Далласа» (3:6) Александр Барабанов забил гол и прервал 26-матчевую безголевую серию, но завершил игру досрочно. В активе 29-летнего россиянина стало 13 (4+9) очков в 46 играх в текущем сезоне при полезности «минус 24».