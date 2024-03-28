Барабанов выбыл на несколько недель из-за травмы нижней части тела

Теги травмы Сан-Хосе НХЛ Дэвид Куинн Александр Барабанов Хоккей

Александр Барабанов пропустит несколько недель из-за травмы.

Нападающий «Сан-Хосе» выбыл на несколько недель из-за повреждения нижней части тела. 

«У Барабанова травма нижней части тела. [Дэвид] Куинн сказал, что его статус – «с недели на неделю», –  написал журналист Макс Миллер. 

В матче «Сан-Хосе» против «Далласа» (3:6) Александр Барабанов забил гол и прервал 26-матчевую безголевую серию, но завершил игру досрочно. В активе 29-летнего россиянина стало 13 (4+9) очков в 46 играх в текущем сезоне при полезности «минус 24». 

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