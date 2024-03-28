Доун-младший о дубле при дебюте в НХЛ за «Аризону»: «Этот вечер я запомню навсегда. Первая игра бывает только раз, я ее никогда не забуду»

Джош Доун поделился эмоциями после результативного дебюта в НХЛ за «Аризону».

Сын многолетнего капитана «Койотис» Шейна Доуна сделал дубль в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Коламбуса» (6:2).

22-летний форвард стал первым игроком в истории клуба, кому удалось забросить 2 шайбы в дебютной игре в лиге.

Доун-старший присутствовал на матче. После игры он вручил Джошу шайбу с первого гола.

«Этот вечер я запомню навсегда. Первая игра бывает только раз, я ее никогда не забуду. Мне дали совет полностью впитывать эту атмосферу. Будет сложно перебить эти эмоции», – сказал Доун-младший.

Сын легенды дублем дебютировал в НХЛ – в «Аризоне» праздник!