«Ак Барсу» интересен вратарь «Филадельфии» Харт. Хоккеиста в Канаде обвиняют в сексуальном насилии

Теги Ак Барс возможные переходы Филадельфия НХЛ КХЛ Матч ТВ Картер Харт Хоккей

«Ак Барс» интересуется вратарем «Филадельфии» Картером Хартом.

По информации «Матч ТВ», команда из Татарстана готова сделать предложение канадскому голкиперу, чтобы заменить Тимура Билялова.

Напомним, что ранее Картеру Харту наряду с Диллоном Дюбе, Алексом Форментоном, Майклом Маклаудом и Кэлом Футом были предъявлены обвинения в сексуальном насилии. Обвинения связаны с предполагаемым инцидентом сексуального насилия во время гала-мероприятия по гольфу в июне 2018 года. Хоккеисты выступали за молодежную сборную Канады на МЧМ-2018.

«Все пятеро, скорее всего, продолжат карьеру в России, потому что их не возьмут даже в европейские лиги. «Ак Барс» – самый активный претендент, им нужен Харт.

Казань взяла бы и остальных, но мешает лимит в трех легионеров. Главный момент сейчас – хоккеисты должны получить судебное разрешение, что они могут покидать пределы Северной Америки.

В таком случае Харт сможет подписать контракт с «Ак Барсом», которому нужен топ‑вратарь.

По потенциалу этот голкипер имеет талант уровня Ильи Сорокина», – сообщил «Матч ТВ» источник.

56 комментариев
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ну давайте всех преступников в Российский спорт позовем...
+60
-7
+53
Ответ Черный52
Сильно
Насильно
+53
-3
+50
Там еще Данни Алвес под залог вышел - может, не в Ак Барс, но в Рубин-то уж берите, пока обратно не сел!

Было бы смешно, если бы не было так грустно. Может, это новая стратегия развития спорта - пытаться собрать талантливых спортсменов со всего мира, обещая невыдачу в страны, где им грозит уголовка. А вы говорите, спортшколы, стадионы.... вот где путь!
+39
-7
+32
Ответ Альфа Консалтинг
ну давайте всех преступников в Российский спорт позовем...
Так уже
+22
-4
+18
Вратарь уровня сборной Канады на кубке мира будет в КХЛ
+17
-2
+15
Так вот для чего девушек выгнали из команды поддержки. Ай, какая многоходовочка. Ну менеджеры Ак Барса, ну мастерюги не по годам!
+17
-2
+15
КХЛ это ЧВК Вагнера для канадских хоккеистов)
+15
-4
+11
Ответ Алексей Агеев
Это он пока уровня сборной Канады. Выступая в КХЛ, он со временем станет вратарем уровня КХЛ.
Ну Сорокин играл в КХЛ и в НХЛ топ-вратарь. Также как и Панарин. Уехал уже зрелым игроком
+13
-2
+11
Ответ Альфа Консалтинг
ну давайте всех преступников в Российский спорт позовем...
Ак Барсу не привыкать, у них и Обухов был, и Лукоянов
+10
-1
+9
Для КХЛ это суперзвезда
+10
-4
+6
Скоро скауты российских клубов при подборе себе игроков будут начинать день с сайтов правоохранительных органов других стран и криминальной хроники.
+6
0
+6
Сильно
+5
-1
+4
Ответ Andy93
Вратарь уровня сборной Канады на кубке мира будет в КХЛ
Это он пока уровня сборной Канады. Выступая в КХЛ, он со временем станет вратарем уровня КХЛ.
+16
-12
+4
Ответ Алексей Агеев
Это он пока уровня сборной Канады. Выступая в КХЛ, он со временем станет вратарем уровня КХЛ.
Возможно даже вратарем сборной РФ
+4
0
+4
Таких принимает Авангард
+4
0
+4
Криминал Хоцкей Леагуе
+5
-2
+3
Таких у нас в кхл любят ;)
+5
-2
+3
Ответ Фёдор Кузнецов
Для КХЛ это суперзвезда
Там целое ТОП звено собрать можно
+3
0
+3
Ответ Фёдор Кузнецов
А в чем отличие этой стратегии от НХЛ, где если ты звезда то тебе ничего не сделают, даже если ты виновен
Например, не выгонят из Филадельфии, да?
+4
-2
+2
Ответ Евгений Солонинкин
Ак Барсу не привыкать, у них и Обухов был, и Лукоянов
Патрик Кейн и Коры Перри не были(
+2
0
+2
Ответ mifdamir@icloud.com
Таких принимает Авангард
Это ты верно подметил. 😉.....
+2
0
+2
Логичнее в Омск
+2
0
+2
Ответ Сергей!
Круто, вот оно, всех сюда давай, как же стыдно
Ты судья или прокурор?Американский,канадский? Выносишь вердикт без суда присяжных?Заняться больше нечем? Стыдиться, в первую очередь, нужно отсутствием собственных нереализованных возможностей.
+3
-2
+1
Ответ вперёд спартак
Кого они там всё насилуют, тренера чë ли
В юэсэй очень интересные законы в этой части. Захочется дамочке деньжат срубить по лёгкому, выбирает не бедного чела и заявляет что он 150 лет назад ее изнасиловал. И все, бинго. Не признал- срок немаленький, признал- штраф в пользу " потерпевшей" и условка. Поэтому там мужики даже в лифт с ожп не заходят чтоб не обвинила
+3
-2
+1
Кого они там всё насилуют, тренера чë ли
+4
-3
+1
Акбарс дно
+2
-1
+1
А потом возмущаются, почему наши лиги называют лигами уголовников!!!
+1
-1
0
Ответ александр красноярский
Акбарс дно
Дно это ты не Удачник
+3
-3
0
Круто, вот оно, всех сюда давай, как же стыдно
+1
-1
0
У них тренд пошёл на все отбросы Запада, самим не стрёмно?
+1
-1
0
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