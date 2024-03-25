«Ак Барсу» интересен вратарь «Филадельфии» Харт. Хоккеиста в Канаде обвиняют в сексуальном насилии
«Ак Барс» интересуется вратарем «Филадельфии» Картером Хартом.
По информации «Матч ТВ», команда из Татарстана готова сделать предложение канадскому голкиперу, чтобы заменить Тимура Билялова.
Напомним, что ранее Картеру Харту наряду с Диллоном Дюбе, Алексом Форментоном, Майклом Маклаудом и Кэлом Футом были предъявлены обвинения в сексуальном насилии. Обвинения связаны с предполагаемым инцидентом сексуального насилия во время гала-мероприятия по гольфу в июне 2018 года. Хоккеисты выступали за молодежную сборную Канады на МЧМ-2018.
«Все пятеро, скорее всего, продолжат карьеру в России, потому что их не возьмут даже в европейские лиги. «Ак Барс» – самый активный претендент, им нужен Харт.
Казань взяла бы и остальных, но мешает лимит в трех легионеров. Главный момент сейчас – хоккеисты должны получить судебное разрешение, что они могут покидать пределы Северной Америки.
В таком случае Харт сможет подписать контракт с «Ак Барсом», которому нужен топ‑вратарь.
По потенциалу этот голкипер имеет талант уровня Ильи Сорокина», – сообщил «Матч ТВ» источник.
Было бы смешно, если бы не было так грустно. Может, это новая стратегия развития спорта - пытаться собрать талантливых спортсменов со всего мира, обещая невыдачу в страны, где им грозит уголовка. А вы говорите, спортшколы, стадионы.... вот где путь!