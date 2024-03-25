«Ак Барсу» интересен вратарь «Филадельфии» Харт. Хоккеиста в Канаде обвиняют в сексуальном насилии

«Ак Барс» интересуется вратарем «Филадельфии» Картером Хартом.

По информации «Матч ТВ», команда из Татарстана готова сделать предложение канадскому голкиперу, чтобы заменить Тимура Билялова.

Напомним, что ранее наряду с Диллоном Дюбе, Алексом Форментоном, Майклом Маклаудом и Кэлом Футом были предъявлены обвинения в сексуальном насилии. Обвинения связаны с предполагаемым инцидентом сексуального насилия во время гала-мероприятия по гольфу в июне 2018 года. Хоккеисты выступали за молодежную сборную Канады на МЧМ-2018.

«Все пятеро, скорее всего, продолжат карьеру в России, потому что их не возьмут даже в европейские лиги. «Ак Барс» – самый активный претендент, им нужен Харт.

Казань взяла бы и остальных, но мешает лимит в трех легионеров. Главный момент сейчас – хоккеисты должны получить судебное разрешение, что они могут покидать пределы Северной Америки.

В таком случае Харт сможет подписать контракт с «Ак Барсом», которому нужен топ‑вратарь.

По потенциалу этот голкипер имеет талант уровня Ильи Сорокина», – сообщил «Матч ТВ» источник.