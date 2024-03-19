«Металлург» ведет 2-0 в серии со «Спартаком», выиграв 1:0 во втором матче. У команды Жамнова 0 голов за две игры

«Металлург» выиграл второй матч в серии плей-офф КХЛ против «Спартака».

Команда тренера одержала победу со счетом 1:0 во второй игре серии второго раунда Кубка Гагарина.

Победный гол « » на 46-й минуте игры забил нападающий Егор Коробкин.

Таким образом, уральский клуб ведет 2-0 в серии. В первом матче «Металлург» выиграл со счетом 4:0.

Четвертая игра серии состоится 21 марта на домашней площадке « ».