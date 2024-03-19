«Металлург» ведет 2-0 в серии со «Спартаком», выиграв 1:0 во втором матче. У команды Жамнова 0 голов за две игры
«Металлург» выиграл второй матч в серии плей-офф КХЛ против «Спартака».
Команда тренера Андрея Разина одержала победу со счетом 1:0 во второй игре серии второго раунда Кубка Гагарина.
Победный гол «Металлурга» на 46-й минуте игры забил нападающий Егор Коробкин.
Таким образом, уральский клуб ведет 2-0 в серии. В первом матче «Металлург» выиграл со счетом 4:0.
Четвертая игра серии состоится 21 марта на домашней площадке «Спартака».
- Дата проведения
- 19 марта, 17.00, «Арена-Металлург»
Засушили намертво лучшее нападение КХЛ.
Народная примета «Ковальчук в составе... к поражению» работает...
Челябинскому региону респект за 4 победу над Москвой!
А в общем победа, есть победа
К сожалению, Ммг подтверждает класс самого неудобного соперника для Спартака при том, что ничего из ряда вон выходящего не показывает.
Спартак должен брать две игры жизни в Москве иначе просто весь сезон можно будет выкинуть в помойку. Атмосферой мы поддержим парней, надо забивать и ровнять серию!
Спартак играет ровно также как и играл первые две игры с Северсталью, но разный уровень соперников и соответственно результаты там и там разные...первая тройка это не те игроки которые могут "ломать" неудачно складывающиеся игры, здесь нужны 2-3-4 тройки (сегодня 2 тройка была, а остальных к сожалению не было...большой привет "поклонникам" Ковальчука), и пока ТШ не разбудит их все три как было в третьем матче с Севой, Спартак не сможет перебороть Разина...
Иначе окно Магнитки закроется ведь
Так и с фэнтази закончить недолго
3-4 магнитка должна была забивать, но почему-то даже свободным игрокам, тихо гуляющим за спинами спартачей при счёте 0-0 пасовать ленились, пока не закатили дурачка