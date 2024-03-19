«Металлург» ведет 2-0 в серии со «Спартаком», выиграв 1:0 во втором матче. У команды Жамнова 0 голов за две игры

Теги Металлург Мг Спартак Алексей Жамнов КХЛ Кубок Гагарина Андрей Разин Егор Коробкин Хоккей

«Металлург» выиграл второй матч в серии плей-офф КХЛ против «Спартака».

Команда тренера Андрея Разина одержала победу со счетом 1:0 во второй игре серии второго раунда Кубка Гагарина.

Победный гол «Металлурга» на 46-й минуте игры забил нападающий Егор Коробкин.

Таким образом, уральский клуб ведет 2-0 в серии. В первом матче «Металлург» выиграл со счетом 4:0.

Четвертая игра серии состоится 21 марта на домашней площадке «Спартака».

Металлург Мг – Спартак 1:0 (0:0, 0:0, 1:0)
Дата проведения
19 марта, 17.00, «Арена-Металлург»
Онлайн матча Видео
1:0 – 45 Коробкин (Джонсон, Яковлев)
36 комментариев
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Прожаркой Москвы от Челябинской области удовлетворен
+29
-14
+15
Что и требовалось доказать. Разин слишком хитрожопый чтобы играть с этим Спартаком атака на атаку. Жамнов делай выводы.
+12
0
+12
Ответ Казанский КБ
Прожаркой Москвы от Челябинской области удовлетворен
Интересно что Йобург прожарил казанских, а обидки на Москву кидают.
+6
0
+6
Что сказать? Две проигранные (всухую!) встречи, но я бы не сказал, что серия «Спартаком» проиграна. Сегодня, на мой взгляд, была абсолютна равная игра, “Спартак» даже был активнее и опаснее в чужой зоне, но счёт на табло. Как всегда, личное мнение, но я задолго до ПО говорил, что Николаев - вратарь не для ПО. Просто достаточно сравнить его игру и игру Набокова. Жамнову, конечно, виднее. Как и в вопросе с Ковальчуком. Или взять Голдобина. Откровенно игрок выключился. И подводит команду дисциплина. Много удалений, хотя сегодня убивали меньшинство хорошо. В который раз прт игре 4 на 5 удаляют Зайцева. Ну по нему (с учетом его контракта) у меня тоже есть вопросы, но, опять же, Жамнову виднее. Кстати, интересно было бы узнать, что так долго говорил Юров Морозову перед тем, как тот его оттолкнул. Вряд ли что-то приятное. Ну а пока ждём четверга. Полагаю (с долей скепсиса, ясен пень), что во многом определяющим будет матч 4. Третью игру «Спартак» заберёт.
+7
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+6
Воо так лучшая атака КХЛ не может 2 игра забить 20 летнему дебютанту КХЛ
+7
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Молодцы! Уфа за ММГ, Авто и Трактор!
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-4
+6
Металлургов со второй победой!
Засушили намертво лучшее нападение КХЛ.
Народная примета «Ковальчук в составе... к поражению» работает...
Челябинскому региону респект за 4 победу над Москвой!
+6
-1
+5
Металлург со вторым сухарем!! Ковальчук конечно же на букву г. Псих на коньках.
+5
-1
+4
На фоне вчерашнего вышла весьма унылая игра. Спартак пока в этой игре вообще ничего интересного не показал. Пока еще одна серия-кандидат на 4-0
+5
-3
+2
Поздравляю Магнитку с очередным сухарем, молодцы. Урал сила бол.трактора👍
+2
0
+2
Молодцы, что победили! Красавчик Набоков! Но, опять большинство оставляет желать лучшего. Безобразное оно у Магнитки.
А в общем победа, есть победа
+5
-3
+2
Авто, не подведи, твоя очередь брать игру.
+2
-1
+1
Нет у Спартака кубкового опыта и прохождения высоких раундов, включая ТШ в отличии от Ммг. Плюс молодой вратарь магнитов поймал кураж и тянет три игры на ноль, тут юношеский задор и максимализм за него.
К сожалению, Ммг подтверждает класс самого неудобного соперника для Спартака при том, что ничего из ряда вон выходящего не показывает.
Спартак должен брать две игры жизни в Москве иначе просто весь сезон можно будет выкинуть в помойку. Атмосферой мы поддержим парней, надо забивать и ровнять серию!
+3
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+1
Вот а то нас хоронили после Амура))) Набоков просто монстр, реально тащит.
+3
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Ответ mihany12
Комментарий удален пользователем
Казань тоже
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+1
В целом игра была равной -отлично отыграли оба вратаря ! У Спартака защита отыграла лучше нападения ,столько были в меньшинстве и не дали забить Магнитке ! У Металлурга 14 мин большинства и ноль реализации !
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+1
Если Ковальчук в составе то хана!!!
+1
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Набоков крут
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Ответ Uriah Heep
Привет, Андрей! Бразильцев наших нет в игре. Коля давно уже выключился, у 24 как-то вне тройки не идет, ну а прежнего 17 не видно. На мой взгляд, нужны голодные до матчей игроки, и поэтому тоже должен играть Филин. Желательно вместе с Рубцовым и Беляевым. Ну и вратарская позиция - наша ахиллесова пята. Всякий раз вздрагиваю после броска по воротам Николаева. Не тащит. Просто сравнить с тем же Набоковым. В четверг идёшь?
Мне кажется, что Николаев в створе играет неплохо, а когда выходит, то действует медленно, что и случилось сегодня...относительно четверга пока не знаю
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Давай Магнитка, поскорее выбивай Спартак из КГ, а то Химику усиление не помешает)
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Ответ jps
Приветствую!!! Спартак играет ровно также как и играл первые две игры с Северсталью, но разный уровень соперников и соответственно результаты там и там разные...первая тройка это не те игроки которые могут "ломать" неудачно складывающиеся игры, здесь нужны 2-3-4 тройки (сегодня 2 тройка была, а остальных к сожалению не было...большой привет "поклонникам" Ковальчука), и пока ТШ не разбудит их все три как было в третьем матче с Севой, Спартак не сможет перебороть Разина...
Привет, Андрей! Бразильцев наших нет в игре. Коля давно уже выключился, у 24 как-то вне тройки не идет, ну а прежнего 17 не видно. На мой взгляд, нужны голодные до матчей игроки, и поэтому тоже должен играть Филин. Желательно вместе с Рубцовым и Беляевым. Ну и вратарская позиция - наша ахиллесова пята. Всякий раз вздрагиваю после броска по воротам Николаева. Не тащит. Просто сравнить с тем же Набоковым. В четверг идёшь?
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Ответ Uriah Heep
Что сказать? Две проигранные (всухую!) встречи, но я бы не сказал, что серия «Спартаком» проиграна. Сегодня, на мой взгляд, была абсолютна равная игра, “Спартак» даже был активнее и опаснее в чужой зоне, но счёт на табло. Как всегда, личное мнение, но я задолго до ПО говорил, что Николаев - вратарь не для ПО. Просто достаточно сравнить его игру и игру Набокова. Жамнову, конечно, виднее. Как и в вопросе с Ковальчуком. Или взять Голдобина. Откровенно игрок выключился. И подводит команду дисциплина. Много удалений, хотя сегодня убивали меньшинство хорошо. В который раз прт игре 4 на 5 удаляют Зайцева. Ну по нему (с учетом его контракта) у меня тоже есть вопросы, но, опять же, Жамнову виднее. Кстати, интересно было бы узнать, что так долго говорил Юров Морозову перед тем, как тот его оттолкнул. Вряд ли что-то приятное. Ну а пока ждём четверга. Полагаю (с долей скепсиса, ясен пень), что во многом определяющим будет матч 4. Третью игру «Спартак» заберёт.
Приветствую!!!
Спартак играет ровно также как и играл первые две игры с Северсталью, но разный уровень соперников и соответственно результаты там и там разные...первая тройка это не те игроки которые могут "ломать" неудачно складывающиеся игры, здесь нужны 2-3-4 тройки (сегодня 2 тройка была, а остальных к сожалению не было...большой привет "поклонникам" Ковальчука), и пока ТШ не разбудит их все три как было в третьем матче с Севой, Спартак не сможет перебороть Разина...
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Ответ Xell
Надо улучшить атаку и большинство. И закрывать серию в Москве.
Тут Голы нужны, вообще всякие. Критически мало пропустили, почти и не забили
Иначе окно Магнитки закроется ведь

Так и с фэнтази закончить недолго
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Ответ SlanselaP
На фоне вчерашнего вышла весьма унылая игра. Спартак пока в этой игре вообще ничего интересного не показал. Пока еще одна серия-кандидат на 4-0
Спартак выиграет эту серию )..
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Атака Металлурга и оборона Спартака сегодня те самые джентльмены, которые друг друга пропускали и не смогли на мосту разойтись.
3-4 магнитка должна была забивать, но почему-то даже свободным игрокам, тихо гуляющим за спинами спартачей при счёте 0-0 пасовать ленились, пока не закатили дурачка
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Приятно читать адекватные комментарии, адекватного болельщика!!!сегодня могло быть и в Вашу пользу 0-1.надеюсь в Москве все и закончится. УДАЧИ
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Металлург с победой, в шахматный хоккей тоже умеем, Набокову респект.
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металлург не хочет , спартак не могет))
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Металлург с победой💪только тяжело она вам далась ,ну ничего с таким соперником как Спартак можно и на раслабоне поиграть 😂 с победой💪💪💪
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Надо улучшить атаку и большинство. И закрывать серию в Москве.
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