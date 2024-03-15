Кузнецов забросил 1-ю шайбу за «Каролину» и стал 1-й звездой матча с «Флоридой». Он показал «птичку» после гола

Евгений Кузнецов забросил 1-ю шайбу за «Каролину».

Форвард «Харрикейнс» был признан первой звездой матча регулярного чемпионата с «Флоридой» (4:0).

Во втором периоде нападающий пробил вратаря «Пантерс» Сергея Бобровского подготовленным броском из левого круга вбрасывания. Евгений отпраздновал первый гол за новую команду традиционной «птичкой».

В текущем сезоне на счету 31-летнего россиянина стало 18 (7+11) очков в 47 играх при полезности «минус 8». В 4 играх после обмена в «Каролину» – 1 (1+0) балл при «+3».

Сегодня Кузнецов (17:07, 4:45 – в большинстве, «+2») нанес 4 броска в створ и 1 мимо, а также допустил 2 потери. На вбрасываниях выиграл 5 попыток из 9 (55,6%).

Кузнецов празднует голы «птичкой». Он подсмотрел ее в FIFA