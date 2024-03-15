Кузнецов забросил 1-ю шайбу за «Каролину» и стал 1-й звездой матча с «Флоридой». Он показал «птичку» после гола

Теги Каролина Флорида НХЛ Евгений Кузнецов Хоккей

Евгений Кузнецов забросил 1-ю шайбу за «Каролину».

Форвард «Харрикейнс» был признан первой звездой матча регулярного чемпионата НХЛ с «Флоридой» (4:0). 

Во втором периоде нападающий пробил вратаря «Пантерс» Сергея Бобровского подготовленным броском из левого круга вбрасывания. Евгений отпраздновал первый гол за новую команду традиционной «птичкой». 

В текущем сезоне на счету 31-летнего россиянина стало 18 (7+11) очков в 47 играх при полезности «минус 8». В 4 играх после обмена в «Каролину» – 1 (1+0) балл при «+3». 

Сегодня Кузнецов (17:07, 4:45 – в большинстве, «+2») нанес 4 броска в створ и 1 мимо, а также допустил 2 потери. На вбрасываниях выиграл 5 попыток из 9 (55,6%). 

Кузнецов празднует голы «птичкой». Он подсмотрел ее в FIFA

9 комментариев
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Отыграл больше на минуту, чем Ахо)) Это какая-то особенная программа помощи загрустившим игрокам)
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мастерство не пронюхаешь...
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Жив курилка!)
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Пошло дело
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Хорошо бы освоиться к плей-офф, а там - как в тот самый сезон в Вашингтоне) С Каролиной тогда будет очень тяжело справиться
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Делай-делай. Красава!
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Легендарная "птичка"🔥
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А передачу отобрали, 1+1 было
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Ответ Папа Ёж
Отыграл больше на минуту, чем Ахо)) Это какая-то особенная программа помощи загрустившим игрокам)
У Ахо 4 минуты штрафа. Взял на себя Ткачука сегодня.
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