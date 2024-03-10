«Питтсбург» проиграл три матча подряд с общим счетом 1:15. Команда идет на 13-м месте на Востоке
«Питтсбург» проиграл третий матч подряд в НХЛ.
Команда тренера Майка Салливана уступила «Эдмонтону» (0:4) в игре регулярного чемпионата НХЛ.
«Пингвинс» уступили в трех встречах подряд с общим счетом 1:15. Ранее команда проиграла «Бостону» (1:5) и «Вашингтону» (0:6).
Также у пенсильванцев шесть поражений в последних семи играх. На этом промежутке «Питтсбург» обыграл «Коламбус» (5:3).
Команда занимает седьмое место в Столичном дивизионе (13-е в Восточной конференции) с 64 очками в 63 играх. Отставание от зоны wild card на Востоке – 8 очков.
- Дата проведения
- 10 марта, 20.00, «Consol Energy Center»
- 0:1 – 1 Макдэвид ()
- 0:2 – 8 Экхольм (Макдэвид, Бушар)
- 0:3 – 50 Нерс (Нюджент-Хопкинс, Макдэвид)
- 0:4 – 55 Нерс (Экхольм)