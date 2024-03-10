«Питтсбург» проиграл три матча подряд с общим счетом 1:15. Команда идет на 13-м месте на Востоке

Теги Питтсбург Эдмонтон НХЛ Майк Салливан Хоккей

«Питтсбург» проиграл третий матч подряд в НХЛ.

Команда тренера Майка Салливана уступила «Эдмонтону» (0:4) в игре регулярного чемпионата НХЛ.

«Пингвинс» уступили в трех встречах подряд с общим счетом 1:15. Ранее команда проиграла «Бостону» (1:5) и «Вашингтону» (0:6).

Также у пенсильванцев шесть поражений в последних семи играх. На этом промежутке «Питтсбург» обыграл «Коламбус» (5:3).

Команда занимает седьмое место в Столичном дивизионе (13-е в Восточной конференции) с 64 очками в 63 играх. Отставание от зоны wild card на Востоке – 8 очков.

Питтсбург – Эдмонтон 0:4 (0:2, 0:0, 0:2)
Дата проведения
10 марта, 20.00, «Consol Energy Center»
Онлайн матча Видео
0:1 – 1 Макдэвид ()
0:2 – 8 Экхольм (Макдэвид, Бушар)
0:3 – 50 Нерс (Нюджент-Хопкинс, Макдэвид)
0:4 – 55 Нерс (Экхольм)
Вратари: Джерри 38/42 – Пикар 41/41, Скиннер.
29 комментариев
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Пора подписывать перспективного проспекта Яромира Ягра из чешской лиги и строить вокруг него команду.
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У Малкина 0 бросков в створ в этих играх.
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Майка надо было увольнять после двух побед в КС, создав легенду гения ) Дальше лишь раз вышел во второй раунд
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Ответ NeSt274
Вчера смотрел его с Бостоном, мёртвый, как и весь Питтсбург. Причем, было ощущение, что Бостон даже не старается. Изначально крайне сомнительно выглядела идея, что у четырех пенсионеров случится ренессанс и они пойдут за кубком с такими днищами как Раст и Раккель рядом.
Во всём виноваты Раст и Раккель, яснопонятно
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Не надо было Дубаса подбирать...
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Пытсбург. Для своих болельщиков. А не так уж и давно был велик, как и мой любимый Детройт. Совсем хило
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Ответ Борис Калашников
Не надо было Дубаса подбирать...
Дубас слабее Фастовского
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а шо случилось?оО
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Малкин давай уже речь двигай)
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Че то совсем мертвые. Эдмонтон даже не напрягался особо
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Даже самый дорогой домосед Нерс две положил(у него же сейчас обычно установка из своей зоны не выходить-))
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При этом пингвины наносили в этих играх под 40 бросков. 39, 39 и 41 ))
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Сумерки богов
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А ведь дальше будет только смешнее. Через 2-3 года 40-летние Малкин, Кросби, Летанг... Карлуша 35+ за 10 миллионов, ещё повзрослевшие Ракель с Растом, по прежнему будут съедать большую часть платёжки. Всё это будет слегка разбавлено 30-летними юнцами типа Петтерсона и Грейвса... Пики и проспектов все последние годы успешно раздавали. Даже Генцеля на что-то путёвое сменять не смогли. На этом шоу пенсионеров в перерывах между периодами можно будет в пляжный волейбол играть, песка будет много.
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Ответ Антон Якимцев
Пора подписывать перспективного проспекта Яромира Ягра из чешской лиги и строить вокруг него команду.
Ну если честно, уже есть свой/другой Ягер - может быть и выйдет из него какой-нибудь толк.
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Ответ Gangtrang
Да я думаю Эрик уже звонит агенту с планами купить лыжи летом
я просто хочу побеждааааааааааааатт, поэтому заберите пару миллионов в свою платежку и я погнал в другой клуб ня пока
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Ответ Alex-Ibra
расстраивают питы. Пора в ребилд.
Да я думаю Эрик уже звонит агенту с планами купить лыжи летом
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Ответ Белый офицер
При этом пингвины наносили в этих играх под 40 бросков. 39, 39 и 41 ))
Ну 40 бросков и я могу наносить, да пользы от этого никакой не будет.
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Ответ hhlg
Во всём виноваты Раст и Раккель, яснопонятно
Казалось бы, причем тут Дилан строум и Коннор макмайкл?
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Ответ hhlg
Во всём виноваты Раст и Раккель, яснопонятно
Ни в коем случае. Виноват Дубас, который думал, что это сработает. Если бы с пенсионерами рядом бегали талантливые и голодные проспекты типа условного Рэймонда или Байфилда, то, возможно, что-то бы и получилось, но и то вряд ли)
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Ответ Александр Митраков
Сумерки богов
Великое начало великого конца.. Эпоха сдохла невзначай когда ей скинулись на чай
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Или я дурак или Дубас. Зачем было грузить Карлссона на плечи. Неужели Дубас верил что Питсбург со своими пенсионерами способен в плей офф пошуметь?
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Каждый добивается того к чему стремиться)
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Прекрасный результат. Пускай и дальше все унижают)
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С голами совсем плохо...
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расстраивают питы. Пора в ребилд.
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