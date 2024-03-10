«Питтсбург» проиграл три матча подряд с общим счетом 1:15. Команда идет на 13-м месте на Востоке

«Питтсбург» проиграл третий матч подряд в НХЛ.

Команда тренера уступила « » (0:4) в игре регулярного чемпионата .

«Пингвинс» уступили в трех встречах подряд с общим счетом 1:15. Ранее команда проиграла «Бостону» (1:5) и «Вашингтону» (0:6).

Также у пенсильванцев шесть поражений в последних семи играх. На этом промежутке « » обыграл «Коламбус» (5:3).

Команда занимает седьмое место в Столичном дивизионе (13-е в Восточной конференции) с 64 очками в 63 играх. Отставание от зоны wild card на Востоке – 8 очков.