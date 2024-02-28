Овечкин с «минус 23» – в топ-5 худших форвардов Востока по полезности. В список входят Стэмкос и Майер

Теги рейтинги Нью-Джерси Оттава Монреаль Тампа-Бэй Вашингтон Александр Овечкин НХЛ Стивен Стэмкос Брендан Галлахер Доминик Кубалик Тимо Майер Хоккей

Александр Овечкин входит в топ-5 худших форвардов Востока по полезности.

Нападающий «Вашингтона» завершил матч против «Детройта» (3:8) с показателем полезности «минус 2». В этой игре он сделал результативную передачу.

Всего на счету Александра Овечкина 43 (16+27) очка в 55 играх в текущем сезоне при полезности «минус 23». 

Он входит в топ-5 худших форвардов Востока по полезности.

Худший результат у Стивена Стэмкоса из «Тампы» («минус 25»). В топ-5 также входят Брендан Галлахер («Монреаль», «минус 24»), Доминик Кубалик («Оттава», «минус 24») и Тимо Майер («Нью-Джерси», «минус 22»).

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61 комментарий
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Ответ brig_Mercury
Худший результат у Стивена Стэмкоса из «Тампы» («минус 25»)? И 51 гол+пас в 58 матчах. Чего-то мне кажется, "полезность" не самый подходящий для выводов показатель.
Как не вывод, если он забивает гол но при этом его пятерка пропускает 3 гола, то какой толк от ег о гола!?
+53
-11
+42
У гениального Кучерова, проводящего гениальный сезон, промежуточный +1,
у дуболома Босера +25. Делайте выводы.
+29
-10
+19
Так и Вашингтон по разности третий с конца во всей лиге
+21
-3
+18
Ответ brig_Mercury
Худший результат у Стивена Стэмкоса из «Тампы» («минус 25»)? И 51 гол+пас в 58 матчах. Чего-то мне кажется, "полезность" не самый подходящий для выводов показатель.
Его очки в основном в большинстве, а пропускает команда с ним на льду в равных составах. У Овечкина похожая история. Полезность говорит скорее об эффективности игрока и его команды в равных составах.
+13
-1
+12
Ответ AminO2
У гениального Кучерова, проводящего гениальный сезон, промежуточный +1, у дуболома Босера +25. Делайте выводы.
Вывод в таблице. Что еще можно сказать.
+13
-4
+9
Худший результат у Стивена Стэмкоса из «Тампы» («минус 25»)? И 51 гол+пас в 58 матчах. Чего-то мне кажется, "полезность" не самый подходящий для выводов показатель.
+28
-20
+8
Ответ AminO2
У гениального Кучерова, проводящего гениальный сезон, промежуточный +1, у дуболома Босера +25. Делайте выводы.
Всё равно сделают вывод, что Овечкин уже не тот и вообще
+17
-11
+6
Забавно, что два, возможно, лучших чистых снайпера условно эпохи Овечкина (Кросби в расчет не берем, он всё-таки больше плеймейкер-универсал, хотя и много забивающий) сейчас борются за сомнительное звание худшего форварда Востока по показателю надежности.

В рамках всей лиги Овечкин сейчас находится на 15-м месте (естественно, с конца таблицы) с показателем "-23". До 1-го места, которое делят несколько человек с "-29", не так уж и далеко. Еще пара-тройка таких игр, как с Детройтом, и Саша будет среди лидеров лиги, как в достославном сезоне 2013/14!
+10
-5
+5
Ответ AminO2
У гениального Кучерова, проводящего гениальный сезон, промежуточный +1, у дуболома Босера +25. Делайте выводы.
Бэсер - дуболом? Чел, ты точно понимаешь значение слова "дуболом" или тебе просто надо кого-то обгадить в целях защиты Овечкина?
Я тебе как болельщик Кэнакс скажу, что Овечкин во много раз больший дуболом, чем Бэсер.
+10
-5
+5
У Дауда много лет один из лучших показателей +/- в составе Вашингтона. Если это так важно, то почему ему так мало платят, и даже после ухода Бэкса и Кузи его никто не рассматривает как первого центра команды? Почему тут думают, что в пропущенной шайбе виноват каждый получивший минус? Кстати + означает, что ты просто был на площадке во время взятия ворот, но это не означает, что ты в этом как-нибудь поучаствовал. Даже ассисты иногда записывают такие левые, что хочется смеятся. А вот заброшенная шайба это честный параметр. Тут нет ньюансов, тут либо забросил, либо промазал, но это твой реальный вклад в игру команды, в отличие от гипотетических +/-.
+7
-2
+5
Ответ Romans Muhins
Как не вывод, если он забивает гол но при этом его пятерка пропускает 3 гола, то какой толк от ег о гола!?
Так, что крайний нападающий не должен хорошо защищаться - это не его основная функция.
По вашей логике у Кучерова полезность +1, значит что толку от его 103 очков, в равных составах он бесполезен
+4
0
+4
Ответ AminO2
У гениального Кучерова, проводящего гениальный сезон, промежуточный +1, у дуболома Босера +25. Делайте выводы.
Не дуболом Босер - лучший снайпер лучшей команды сезона?
+9
-6
+3
Ответ AminO2
У гениального Кучерова, проводящего гениальный сезон, промежуточный +1, у дуболома Босера +25. Делайте выводы.
У Тампы соотношение забитых-пропущенных +1, у Ванкувера - +51.
+4
-1
+3
Ответ Epicman
Нужно уметь вовремя уйти, а не превращаться из легенды в посмешище.
Ты бы конечно сделал бы по другому, не смеши
+4
-2
+2
Ответ brig_Mercury
он один должен оборонять ворота? Там же в его звене и Кучеров играет. А у защитников звена Стэмкоса тогда интересно какой показатель полезности? Странно, как будто Тампа пропускает при одном Стэмкосе на площадке.
Вы должно быть давно матчи Тампы смотрели.
Кучеров и Стэмкос в равных составах играют очень редко. Основные партнёры Кучерова - Поинт и Хэйгл. Ещё он с Сирелли играл.
Собственно у Хейгла тоже +1. У Поинта минус 15.
У Хэдмана лучшие в Тампе +5(с Пербиксом и Эйсимонтом).

Вместе Куч и Стэмкос только в большинстве, но даже в большинстве всё равно Кучеров набирает больше.
А так, его звено(хотя это неправильно писать, т.к. имя звена обычно от центрфорварда идёт) хотя бы при своих остаётся и сам Куч генерит приличное большинство. Стэмкос же реально безумно просел в этом сезоне.
+2
0
+2
Ответ MichelJfox
Надеюсь Ови не побьет рекорд, Грецки это другой уровень (был) Его вато-фаны не заслужили
регистрация: 17 февраля 🤡
+2
0
+2
Ответ Romans Muhins
Как не вывод, если он забивает гол но при этом его пятерка пропускает 3 гола, то какой толк от ег о гола!?
а сколько эта пятерка пропустила с пустыми воротами никто не считает
+7
-5
+2
Ответ Vankouver
Бэсер - дуболом? Чел, ты точно понимаешь значение слова "дуболом" или тебе просто надо кого-то обгадить в целях защиты Овечкина? Я тебе как болельщик Кэнакс скажу, что Овечкин во много раз больший дуболом, чем Бэсер.
ну раз признался что фан кэнакс, то конечно для тебя будет так, ты же заинтересованое лицо. "как болельщик кэнакс, скажу...", и где логика? если б написал "как болельщик кэпиталз", то понятно было бы
+2
0
+2
Ответ srs
В НД наборчик в нападении конечно слабенький. Поменьше сборной Швейцарии хотя бы. Ну пусть посмотрят еще если хочется и так сказать поработают
А в это же время где то в Ванкувере формируется шведская тройка(ожидали в Детройт а вон оно как), а тот же Пиус Сутер скучает по ребятам из швейцарской сборной. А братья Хьюз в НД по Куинну Хьюзу
+1
0
+1
Ответ Николай Ульянов
Непонятно как Майер с этими дровами рядом оказался?🤔
Между прочим Майер самый высокооплачиваемый хоккеист в Нью-Джерси.
+1
0
+1
Ответ Свидетели Овцовы
Каким образом? Ну поднимется рейтинг матча в котором этот рекорд будет побит, но это явно не десятки миллионов уе...
Атрибутики напродают, свитеров, полотенец с надписью "рекорд на все времена", чашек, ложек.
+4
-3
+1
Ответ Дмитрий Травницкий
У Дауда много лет один из лучших показателей +/- в составе Вашингтона. Если это так важно, то почему ему так мало платят, и даже после ухода Бэкса и Кузи его никто не рассматривает как первого центра команды? Почему тут думают, что в пропущенной шайбе виноват каждый получивший минус? Кстати + означает, что ты просто был на площадке во время взятия ворот, но это не означает, что ты в этом как-нибудь поучаствовал. Даже ассисты иногда записывают такие левые, что хочется смеятся. А вот заброшенная шайба это честный параметр. Тут нет ньюансов, тут либо забросил, либо промазал, но это твой реальный вклад в игру команды, в отличие от гипотетических +/-.
Ты прав, так напрямую по нему судить не нужно.
Но если у звёзд и первых звеньев большие минуса, это говорит об очень большой проблеме в игре 5-5(или 4 на 4) против ведущих звеньев соперника. И о достаточно больших проблемах/спадах команды и системы(ой, я употребил это слово ахах).

Я вот больше слежу за Тампой и помню, как 2-3 года назад там почти не было минусовых игроков и звёзд. И команды была в топ-5 регулярки и топ-2 Востока.
А что же теперь? Стэмкос -25, Поинт -15, Пол -20, Сергачев -16, Сирелли -10. И команда некоторое время была вне зоны плей-офф, а сейчас балансирует на грани Уайлд-кард. Т.е. мы можем видеть очень большие проблемы как с самой игрой, так и в уровне игроков в том числе.

Для примера взял у Тампы сезон 19-20, ещё и укороченный. 6 игроков с +20 и выше. Ещё у 4 от +10. Т.е. 2 полноценных звена. Пришедшие Колмэн и Гудроу имели +2 и 0, а они и 10 игр не сыграли. Т.е. у Тампы было по сути 3 полноценных плюсовых звена при игре в равных составах, так ещё и большинство было отличное. Результат в регулярке - 2 на Востоке, 4 в сводной таблице.
Ну и плей-офф мы тоже помним.

Поэтому +/- показатель пусть и не настолько прямой, но очень показательный.
+1
0
+1
Ответ Илья Храпонов
что-то а деньги пендосы умеют считать... если Овечкин побьет рекорд Гретцки, то Вашики срубят в разы больше бабла в итоге, чем его зарплата.
за счёт чего Вашингтон срубит кучу денег в случае рекорда, что то не понял?
+4
-3
+1
Ну как бы это уже не удивительно
+6
-5
+1
автор статьи - рыба прилипала. хоть так, да засветится на просторах "журналистики". офигенный анализ. зайти на сайт НХЛ и посмотреть статистику.
+3
-2
+1
Величайший в этом сезоне минус Джордан. Но это не просто минус 23 - это величайшие минус 23 в истории
+2
-1
+1
Ответ Serge Vendino
У Тампы соотношение забитых-пропущенных +1, у Ванкувера - +51.
А у Вашингтона -33, и что?
Показатель полезности для крайних нападающих релевантен процентов на 20, не больше
+2
-1
+1
Комментарий удален пользователем
Ответ Авл Агерий
Между прочим Майер самый высокооплачиваемый хоккеист в Нью-Джерси.
Вот именно.
0
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0
Ответ AminO2
У гениального Кучерова, проводящего гениальный сезон, промежуточный +1, у дуболома Босера +25. Делайте выводы.
За всю карьеру такой же расклад?
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