Овечкин с «минус 23» – в топ-5 худших форвардов Востока по полезности. В список входят Стэмкос и Майер

Александр Овечкин входит в топ-5 худших форвардов Востока по полезности.

Нападающий « » завершил матч против «Детройта» (3:8) с показателем полезности «минус 2». В этой игре он сделал результативную передачу.

Всего на счету Александра Овечкина 43 (16+27) очка в 55 играх в текущем сезоне при полезности «минус 23».

Он входит в топ-5 худших форвардов Востока по полезности.

Худший результат у из « » («минус 25»). В топ-5 также входят Брендан Галлахер (« », «минус 24»), Доминик Кубалик («Оттава», «минус 24») и Тимо Майер («Нью-Джерси», «минус 22»).