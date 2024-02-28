Овечкин с «минус 23» – в топ-5 худших форвардов Востока по полезности. В список входят Стэмкос и Майер
Александр Овечкин входит в топ-5 худших форвардов Востока по полезности.
Нападающий «Вашингтона» завершил матч против «Детройта» (3:8) с показателем полезности «минус 2». В этой игре он сделал результативную передачу.
Всего на счету Александра Овечкина 43 (16+27) очка в 55 играх в текущем сезоне при полезности «минус 23».
Он входит в топ-5 худших форвардов Востока по полезности.
Худший результат у Стивена Стэмкоса из «Тампы» («минус 25»). В топ-5 также входят Брендан Галлахер («Монреаль», «минус 24»), Доминик Кубалик («Оттава», «минус 24») и Тимо Майер («Нью-Джерси», «минус 22»).
у дуболома Босера +25. Делайте выводы.
В рамках всей лиги Овечкин сейчас находится на 15-м месте (естественно, с конца таблицы) с показателем "-23". До 1-го места, которое делят несколько человек с "-29", не так уж и далеко. Еще пара-тройка таких игр, как с Детройтом, и Саша будет среди лидеров лиги, как в достославном сезоне 2013/14!
Я тебе как болельщик Кэнакс скажу, что Овечкин во много раз больший дуболом, чем Бэсер.
По вашей логике у Кучерова полезность +1, значит что толку от его 103 очков, в равных составах он бесполезен
Кучеров и Стэмкос в равных составах играют очень редко. Основные партнёры Кучерова - Поинт и Хэйгл. Ещё он с Сирелли играл.
Собственно у Хейгла тоже +1. У Поинта минус 15.
У Хэдмана лучшие в Тампе +5(с Пербиксом и Эйсимонтом).
Вместе Куч и Стэмкос только в большинстве, но даже в большинстве всё равно Кучеров набирает больше.
А так, его звено(хотя это неправильно писать, т.к. имя звена обычно от центрфорварда идёт) хотя бы при своих остаётся и сам Куч генерит приличное большинство. Стэмкос же реально безумно просел в этом сезоне.
Но если у звёзд и первых звеньев большие минуса, это говорит об очень большой проблеме в игре 5-5(или 4 на 4) против ведущих звеньев соперника. И о достаточно больших проблемах/спадах команды и системы(ой, я употребил это слово ахах).
Я вот больше слежу за Тампой и помню, как 2-3 года назад там почти не было минусовых игроков и звёзд. И команды была в топ-5 регулярки и топ-2 Востока.
А что же теперь? Стэмкос -25, Поинт -15, Пол -20, Сергачев -16, Сирелли -10. И команда некоторое время была вне зоны плей-офф, а сейчас балансирует на грани Уайлд-кард. Т.е. мы можем видеть очень большие проблемы как с самой игрой, так и в уровне игроков в том числе.
Для примера взял у Тампы сезон 19-20, ещё и укороченный. 6 игроков с +20 и выше. Ещё у 4 от +10. Т.е. 2 полноценных звена. Пришедшие Колмэн и Гудроу имели +2 и 0, а они и 10 игр не сыграли. Т.е. у Тампы было по сути 3 полноценных плюсовых звена при игре в равных составах, так ещё и большинство было отличное. Результат в регулярке - 2 на Востоке, 4 в сводной таблице.
Ну и плей-офф мы тоже помним.
Поэтому +/- показатель пусть и не настолько прямой, но очень показательный.
Показатель полезности для крайних нападающих релевантен процентов на 20, не больше