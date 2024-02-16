Кучеров набрал 2+1 с «Колорадо» и увеличил отрыв в гонке бомбардиров НХЛ. У него 93 очка в 54 играх, у Маккиннона с 0+2 – 89 в 55

Теги Тампа-Бэй Колорадо НХЛ Никита Кучеров Нэтан Маккиннон Хоккей

Никита Кучеров набрал 2+1 с «Колорадо» и увеличил отрыв в гонке бомбардиров НХЛ.

Форвард «Тампы» стал автором победной шайбы в матче с «Эвеланш» (6:3) в регулярном чемпионате ибыл признан первой звездой.

В активе россиянина стало 93 (36+57) очка в 54 играх в текущем сезоне при полезности «+6».

Он увеличил отрыв в гонке бомбардиров от Нэтана МаккиннонаКолорадо», 89 очков в 55 играх, 32+57, сегодня – 2 передачи) до 4 баллов. 

Сегодня Кучеров (22:05, 3:31 – в большинстве, «+4») нанес 6 бросков в створ и 5 мимо, применил 2 силовых приема, сделал 1 перехват и получил малый штраф.

23 комментария
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Показал в очной, кто здесь батя
+18
-1
+17
3 на 2 в личной встрече
Победа и +1 в отрыв на Арт
Куч и Тампа красавцы
+11
0
+11
Да что ж такое, опять Никиту тащат партнёры, опять он нашакалил... Или, постойте...)))
да-да, Куч не MVP, ни разу))
жалко только, что Ткачака не достал
+10
-1
+9
Ответ sergio_ua
Кто мне объяснит, почему ему не засчитали передачу за первый гол?
там игрок Колорадо как будто сыграл по шайбе - то есть было типа владение Лавин, и Пойнт отобрал эту шайбу.
Просто Никита - это не next one, ему можно такое и не засчитывать)))
+9
-2
+7
Кто мне объяснит, почему ему не засчитали передачу за первый гол?
+7
0
+7
Ответ Plamen
Там другой Мак не отстаёт, уже 3 передачи сделал и матч ещё идёт
Матч уже закончен у них) Он отстает на 13 очков,которые еще нужно набрать ,а имея 5 матчей в запасе менее,чем за 2 месяца-это огромная нагрузка на организм. Пусть сначала Маккинона догонит,тогда и поговорим. 30 матчей назад была разница 12 очков и такие же матчи в запасе,получается на дистанции Куч даже увеличил отрыв на 1 очко.
+4
0
+4
Куч две и один праймери, и еще больше оторвался, а Макам нужно второй Харт придумать, что бы каждому по одному за сезон.
+4
0
+4
Хорош
+2
0
+2
Ответ curdboy
Ну, после отбитых вратарём и не накрытых всегда защитывают - шайба не была под контролем другой команды.
А тут выходит так была,что сразу после касания игроком другой команды забили гол) Я понимаю,засчитали бы передачу игроку который бросил..но не секондарь. Тянут Макдака как могут...но ничего,Куч и так справится...там 5 матчей лишних за короткий срок у Макдака,вангую ему травму от перегрузок
+2
0
+2
Ответ curdboy
там игрок Колорадо как будто сыграл по шайбе - то есть было типа владение Лавин, и Пойнт отобрал эту шайбу. Просто Никита - это не next one, ему можно такое и не засчитывать)))
Вот,вот...в прошлом матче Макдаку после отбитой вратарем шайбы защитали секондарик)
+3
-1
+2
А какой пас от Куча) между двух игроков Колорадо) просто разрезал как масло)
+2
0
+2
Заявка на лучший сезон
+2
0
+2
Куч могуч 💪👍 молодец
+2
0
+2
Идет по графику 139 (54+85) очков за сезон.
+3
-1
+2
С 1 января 2024 года на текущий момент по набранным очкам :
М.Ткачак - 33 очка (13 голов +20 передач), 18 игр
Н.Кучеров - 32 очка (10+22), 17 игр
К.Макдэвид - 32 очка (8+24), 16 игр
Н.Маккиннон - 31 очко (13+18), 18 игр

Следующая игра - очная встреча с Ткачуком))
+2
-1
+1
Ответ sergio_ua
Кто мне объяснит, почему ему не засчитали передачу за первый гол?
Звонок друга)
+1
0
+1
Хет-трик обломался! Вообще было бы круто! Обидно маленько!
+1
0
+1
Ответ azfotki
Вот,вот...в прошлом матче Макдаку после отбитой вратарем шайбы защитали секондарик)
Ну, после отбитых вратарём и не накрытых всегда защитывают - шайба не была под контролем другой команды.
+1
0
+1
Ответ sergio_ua
Кто мне объяснит, почему ему не засчитали передачу за первый гол?
Касание защитника Колорадо перед голом
0
0
0
Ответ melmi
3 на 2 в личной встрече Победа и +1 в отрыв на Арт Куч и Тампа красавцы
Там другой Мак не отстаёт, уже 3 передачи сделал и матч ещё идёт
+2
-2
0
Ответ curdboy
Да что ж такое, опять Никиту тащат партнёры, опять он нашакалил... Или, постойте...))) да-да, Куч не MVP, ни разу)) жалко только, что Ткачака не достал
Как раз нашакалить не вышло)))
+1
-1
0
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