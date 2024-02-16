Кучеров набрал 2+1 с «Колорадо» и увеличил отрыв в гонке бомбардиров НХЛ. У него 93 очка в 54 играх, у Маккиннона с 0+2 – 89 в 55
Никита Кучеров набрал 2+1 с «Колорадо» и увеличил отрыв в гонке бомбардиров НХЛ.
Форвард «Тампы» стал автором победной шайбы в матче с «Эвеланш» (6:3) в регулярном чемпионате ибыл признан первой звездой.
В активе россиянина стало 93 (36+57) очка в 54 играх в текущем сезоне при полезности «+6».
Он увеличил отрыв в гонке бомбардиров от Нэтана Маккиннона («Колорадо», 89 очков в 55 играх, 32+57, сегодня – 2 передачи) до 4 баллов.
Сегодня Кучеров (22:05, 3:31 – в большинстве, «+4») нанес 6 бросков в створ и 5 мимо, применил 2 силовых приема, сделал 1 перехват и получил малый штраф.
Победа и +1 в отрыв на Арт
Куч и Тампа красавцы
да-да, Куч не MVP, ни разу))
жалко только, что Ткачака не достал
Просто Никита - это не next one, ему можно такое и не засчитывать)))
М.Ткачак - 33 очка (13 голов +20 передач), 18 игр
Н.Кучеров - 32 очка (10+22), 17 игр
К.Макдэвид - 32 очка (8+24), 16 игр
Н.Маккиннон - 31 очко (13+18), 18 игр
Следующая игра - очная встреча с Ткачуком))