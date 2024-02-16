Кучеров набрал 2+1 с «Колорадо» и увеличил отрыв в гонке бомбардиров НХЛ. У него 93 очка в 54 играх, у Маккиннона с 0+2 – 89 в 55

Никита Кучеров набрал 2+1 с «Колорадо» и увеличил отрыв в гонке бомбардиров НХЛ.

Форвард « » стал автором победной шайбы в матче с «Эвеланш» (6:3) в регулярном чемпионате ибыл признан первой звездой.

В активе россиянина стало 93 (36+57) очка в 54 играх в текущем сезоне при полезности «+6».

Он увеличил отрыв в гонке бомбардиров от (« », 89 очков в 55 играх, 32+57, сегодня – 2 передачи) до 4 баллов.

Сегодня Кучеров (22:05, 3:31 – в большинстве, «+4») нанес 6 бросков в створ и 5 мимо, применил 2 силовых приема, сделал 1 перехват и получил малый штраф.