Ротенберг про лед с Северного полюса на арене СКА: «Ни одна команда в мире не может похвастаться тем, что играет на льду, которому полмиллиона лет!»

Теги СКА КХЛ Роман Ротенберг Экология СКА-Арена Хоккей

Роман Ротенберг заявил, что на арене СКА залит лед с Северного полюса.

Петербургская команда на текущий момент провела два матча на «СКА-Арене» в рамках Фонбет чемпионата КХЛ – против «Сочи» (8:1) и «Лады» (2:1).

«Я часто говорю о том, как важен хороший лед для качественного хоккея.

Плохое покрытие никогда не даст нашим игрокам показать максимум возможного, не даст сыграть красиво и результативно.

Благодаря нашим друзьям из Арктического и Антарктического научно-исследовательского института на «СКА-Арене» залит самый лучший лед прямо с Северного полюса и с легендарной станции «Восток» в Антарктиде. Они подарили нам несколько кусков этого уникального льда!

Это даже не лед, а невероятный артефакт, который поможет нам играть красиво и побеждать на нашей арене.

Ни одна другая команда в мире не может похвастаться тем, что играет на льду, которому полмиллиона лет!

Мы уже использовали лед из сердца Арктики и Антарктиды при заливке площадки – история длиной несколько тысяч лет продолжится на «СКА-Арене»! – написал главный тренер СКА Роман Ротенберг.

141 комментарий
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Остановись!
+121
-1
+120
А шайбы сделаны из осколков метеорита😂
+61
0
+61
Ромка сильно болен,это видно уже просто не вооруженным глазом
+48
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+48
А сетка на воротах - та самая, которой наши моряки вылавливали семгу в северных морях. Ни одна команда не может таким похвастаться.

На наших скамейках штрафников писали свои произведения Пушкин и Достоевский, сидя в парке у Адмиралтейства.

А уж какие исторические у нас борта, не описать словом
+47
0
+47
Ответ Strannix
Остановись!
Не, пусть продолжает, смешно же
+37
0
+37
Ответ Strannix
Остановись!
Импоссибл. Шоу маст гоу он.
+32
0
+32
Ахахахахахахахахахахахахахахахахахахахаххахахаха))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
+34
-4
+30
Какой стыд, это просто дно.
+30
0
+30
Матерь Божья, да он поехавший)
+27
0
+27
А можно контакты его дилера?
+26
0
+26
Ответ Rolland Lessing
Тоесть летом его безжалостно растопят ?
А слова, что сейчас этот лёд "залит" не смущают? ) Без растопки и залить нельзя.
+24
-1
+23
Тоесть летом его безжалостно растопят ?
+15
0
+15
на этом льду ска побеждало печенегов и половцев.
+17
-2
+15
Ответ Александр Базилий
А шайбы сделаны из осколков метеорита😂
А лезвия коньков из адамантия
+15
0
+15
Ооооо,голова у тебя не из лунного камня?)
+13
0
+13
Совсем дурак, там же искуственный
+13
0
+13
Та ладно! (Якубович)
Фигадно! (Йозе Борисыч)
+11
0
+11
Ответ Ярик01
А слова, что сейчас этот лёд "залит" не смущают? ) Без растопки и залить нельзя.
Технология холодной заливки льда без растапливания. Заливка происходит при темперетару близкой к абсолютному нулю. Была изобретена в недрах ФХР научной командой под названием "Красная машина-25" под научным руководство доктора хоккейных наук члена-корреспондента на РАЙОНЕ и изобретателя СИСТЕМЫ Йозе-Роман-Марино Ротенберга
+11
0
+11
Так, ну с пациентом всё ясно. Не пойму только, почему мы выжимаем с него так мало лулзов.

У кого есть телефон ИА "Панорама", звякните им. Пусть опубликуют дезу, что в хоккейном дворце в Монреале меняют писсуары на серебряные. Что вот-вот приступят к монтажу. Зуб даю, Ромка поведётся, и уже через месяц на матчах ска будем отливать в золотые саксофоны.
+11
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Ни одна команда в мире, не может похвастаться, что у её тренера нет мозга. Кроме вот этой.
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ганс христиан ротенбрг
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Сколько же людских усилиий идет на удовлетворение комплексов великовозрастного мажора в стране, где и так куча проблем.
+9
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Плакать или смеяться?
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Ответ Биомеханоид
Какой стыд, это просто дно.
Боюсь, вы его недооцениваете...
+9
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Ох, и книг потом психиатры напишут.
+8
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Ответ Number79
Ни одна команда в мире, не может похвастаться, что у её тренера нет мозга. Кроме вот этой.
А как же ты можешь разговаривать, если у тебя нет мозгов? — спросила Дороти. — Не знаю, — ответило Чучело, — но те, у кого нет мозгов, очень любят разговаривать. («Удивительный волшебник из страны Оз»)
+10
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Вы его с северного полюса в морозильнике везли что ли?)
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Аптека за углом!!!
+7
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Может ему действительно задвинули такое и выставили соответствующий ценник? Если так, то это еще смешнее ))))
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Не, тут член даже не 5 сантиметров, а 2-3
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