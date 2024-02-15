Ротенберг про лед с Северного полюса на арене СКА: «Ни одна команда в мире не может похвастаться тем, что играет на льду, которому полмиллиона лет!»
Роман Ротенберг заявил, что на арене СКА залит лед с Северного полюса.
Петербургская команда на текущий момент провела два матча на «СКА-Арене» в рамках Фонбет чемпионата КХЛ – против «Сочи» (8:1) и «Лады» (2:1).
«Я часто говорю о том, как важен хороший лед для качественного хоккея.
Плохое покрытие никогда не даст нашим игрокам показать максимум возможного, не даст сыграть красиво и результативно.
Благодаря нашим друзьям из Арктического и Антарктического научно-исследовательского института на «СКА-Арене» залит самый лучший лед прямо с Северного полюса и с легендарной станции «Восток» в Антарктиде. Они подарили нам несколько кусков этого уникального льда!
Это даже не лед, а невероятный артефакт, который поможет нам играть красиво и побеждать на нашей арене.
Ни одна другая команда в мире не может похвастаться тем, что играет на льду, которому полмиллиона лет!
Мы уже использовали лед из сердца Арктики и Антарктиды при заливке площадки – история длиной несколько тысяч лет продолжится на «СКА-Арене»! – написал главный тренер СКА Роман Ротенберг.
На наших скамейках штрафников писали свои произведения Пушкин и Достоевский, сидя в парке у Адмиралтейства.
А уж какие исторические у нас борта, не описать словом
Фигадно! (Йозе Борисыч)
У кого есть телефон ИА "Панорама", звякните им. Пусть опубликуют дезу, что в хоккейном дворце в Монреале меняют писсуары на серебряные. Что вот-вот приступят к монтажу. Зуб даю, Ромка поведётся, и уже через месяц на матчах ска будем отливать в золотые саксофоны.