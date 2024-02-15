Ротенберг про лед с Северного полюса на арене СКА: «Ни одна команда в мире не может похвастаться тем, что играет на льду, которому полмиллиона лет!»

Роман Ротенберг заявил, что на арене СКА залит лед с Северного полюса.

Петербургская команда на текущий момент провела два матча на «СКА-Арене» в рамках Фонбет чемпионата – против «Сочи» (8:1) и «Лады» (2:1).

«Я часто говорю о том, как важен хороший лед для качественного хоккея.

Плохое покрытие никогда не даст нашим игрокам показать максимум возможного, не даст сыграть красиво и результативно.

Благодаря нашим друзьям из Арктического и Антарктического научно-исследовательского института на «СКА-Арене» залит самый лучший лед прямо с Северного полюса и с легендарной станции «Восток» в Антарктиде. Они подарили нам несколько кусков этого уникального льда!

Это даже не лед, а невероятный артефакт, который поможет нам играть красиво и побеждать на нашей арене.

Ни одна другая команда в мире не может похвастаться тем, что играет на льду, которому полмиллиона лет!

Мы уже использовали лед из сердца Арктики и Антарктиды при заливке площадки – история длиной несколько тысяч лет продолжится на «СКА-Арене»! – написал главный тренер СКА Роман Ротенберг.