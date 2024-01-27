«Спартак» выиграл 4 из 6 матчей у «Динамо» в сезоне КХЛ
«Спартак» обыграл «Динамо» в четвертый раз в сезоне КХЛ.
Команда тренера Алексея Жамнова одержала победу со счетом 4:3 по буллитам в матче Фонбет чемпионата КХЛ.
«Спартак» и «Динамо» провели шестую игру между собой в регулярном чемпионате, в которых четыре победы одержали красно-белые.
«Спартак» ранее выигрывал с результатами 4:3 ОТ, 8:7 ОТ и 6:3.
«Динамо» находится на второй позиции в таблице Западной конференции (77 баллов в 56 играх), «Спартак» – на четвертой (74 очка в 57 матчах).
Придёт 3 пятёрки буратин и будете биться-бороться.
;)
Хотя... и ваша утверждение верно )))