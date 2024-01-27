«Спартак» выиграл 4 из 6 матчей у «Динамо» в сезоне КХЛ

Теги Спартак Алексей Жамнов КХЛ Динамо Хоккей

«Спартак» обыграл «Динамо» в четвертый раз в сезоне КХЛ.

Команда тренера Алексея Жамнова одержала победу со счетом 4:3 по буллитам в матче Фонбет чемпионата КХЛ.

«Спартак» и «Динамо» провели шестую игру между собой в регулярном чемпионате, в которых четыре победы одержали красно-белые.

«Спартак» ранее выигрывал с результатами 4:3 ОТ, 8:7 ОТ и 6:3.

«Динамо» находится на второй позиции в таблице Западной конференции (77 баллов в 56 играх), «Спартак» – на четвертой (74 очка в 57 матчах).

19 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Соглашусь с комментатором: Спартак - Динамо лучшая реклама КХЛ. Игрушка просто огонь! Шайба Уила и сейв Николаева в овертайме просто хай-класс! Спасибо за игру!
+13
0
+13
Жаль что не получилось уравнять серию. Кроме пятой игры, я как болельщик Динамо получал большое удовольствие от просмотра этих игр. По сегодняшней игре в плане самоотдачи к Динамовцам вопросов нет!
+5
0
+5
Если Николаев так будет играть в слове, есть все шансы пройти далеко
+2
0
+2
Ответ Faroe
С таким тренером как Кудашов и такой игрой дальше первого раунда не пройдут!….это надо умудриться Спартак пол состава основных игроков не имеет и раз за разом проигрывать🤦‍♂️…..слов не подобрать!!!….КУДАШОВ УХОДИ!!!!!!!!!!
Уйдёт Кудашёв, придёт Знарок, уйдут Гусев-Уилл-Менелл...
Придёт 3 пятёрки буратин и будете биться-бороться.
+2
0
+2
Ответ Вольфсбург
Жаль что не получилось уравнять серию. Кроме пятой игры, я как болельщик Динамо получал большое удовольствие от просмотра этих игр. По сегодняшней игре в плане самоотдачи к Динамовцам вопросов нет!
Динамо шикарная команда тем ценнее, что сегодня победа. Еще раз спасибо за игру!
+2
0
+2
Опять своего друга Коновалова в раму поставил🤦‍♂️…..Коновал в плей-офф Динамо в отпуск отправит это как пить дать!
+1
0
+1
В сегодняшнем матче Николаев переиграл Коновалова !
+1
0
+1
Ответ prus_3
Ну, хоть на одну игру в Москве около 10 тыс зрителей пришло.
Ну, хоть в Москве играют в хоккей! - вы об этом?
;)
+1
0
+1
Классный матч! Обе команды заслуживают самых лучших слов!!! Всех КБ с победой!! Красавцы!
0
0
0
Команды равные, очень сильные и мастеровитые, хорошая пара финала плей офф
0
0
0
Кудашу надо было Моторыгу на бульки ставить !!! Коновалов в этом деле ниочем.
0
0
0
Ответ Faroe
С таким тренером как Кудашов и такой игрой дальше первого раунда не пройдут!….это надо умудриться Спартак пол состава основных игроков не имеет и раз за разом проигрывать🤦‍♂️…..слов не подобрать!!!….КУДАШОВ УХОДИ!!!!!!!!!!
А я считаю, что сезон для Динамо очень удачный в этом году. Конечно такой состав Спартака обязаны обыгрывать, но сезон все равно удачный
0
0
0
Ответ добрый грек
Если Николаев так будет играть в слове, есть все шансы пройти далеко
Не будет, слишком молод, качает его. Рыбарь играет ровнее кмк.
0
0
0
Ответ Олег В.
Игра отличная, но выглядело так, что скорее Динамо отдало, чем Спартак забрал.
скорее Спартак забрал,чем динамо отдало
0
0
0
Ответ Сергей Капленков
скорее Спартак забрал,чем динамо отдало
Динамо в конце выглядело физически более готовыми кмк. Николаев затащил в буллиты, заодно поймав кураж. Не лукавьте.

Хотя... и ваша утверждение верно )))
0
0
0
Ответ Faroe
Опять своего друга Коновалова в раму поставил🤦‍♂️…..Коновал в плей-офф Динамо в отпуск отправит это как пить дать!
В ПО буллитов нет, а Моторыгин заслужил отдых
0
0
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий