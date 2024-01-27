«Спартак» выиграл 4 из 6 матчей у «Динамо» в сезоне КХЛ

«Спартак» обыграл «Динамо» в четвертый раз в сезоне КХЛ.

Команда тренера одержала победу со счетом 4:3 по буллитам в матче Фонбет чемпионата .

« » и « » провели шестую игру между собой в регулярном чемпионате, в которых четыре победы одержали красно-белые.

«Спартак» ранее выигрывал с результатами 4:3 ОТ, 8:7 ОТ и 6:3.

«Динамо» находится на второй позиции в таблице Западной конференции (77 баллов в 56 играх), «Спартак» – на четвертой (74 очка в 57 матчах).