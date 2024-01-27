«Филадельфия» продлила Пелинга на 2 года с кэпхитом 1,9 млн долларов

«Филадельфия» продлила форварда Райана Пелинга на 2 года.

Средняя зарплата 25-летнего форварда по новому контракту составит 1,9 миллиона долларов. По действующему соглашению его кэпхит составляет 1,4 млн долларов.

В текущем сезоне 25-й номер драфта-2017 провел 44 матча и набрал 14 (5+9) очков.

Всего в лиге на его счету 182 матча и 50 (25+25) баллов. В плей-офф он еще не играл.

Напомним, что перешел в «Филадельфию» летом прошлого года, подписав контракт на год. Ранее он стал неограниченно свободным агентом, так как «Питтсбург» не сделал ему квалификационное предложение.