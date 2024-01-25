Комментатор Батрак: «Металлург» – улучшенная версия «Северстали» Разина. У команды три фантастические тройки нападения, два топ-защитника – Яковлев и Пресс»

Комментатор Артем Батрак считает «Металлург» улучшенной версией «Северстали».

Сколько «Металлург» держится на первой строчке Востока и всей лиги?

Да, у команды бывают не самые мощные матчи, но она играет стабильно и потерпела всего два поражения в 2024 году, одно из которых — от «Торпедо», когда была просто какая-то невероятная история с вратарями Ильей Набоковым и Никитой Подскребалиным.

Подскребалин вышел вместо Набокова, сразу же несколько пропустил, но на следующую игру выпускает Подскребалина, и тот обыграл «Адмирал».

У « » два топ-защитника – и , и восемь человек в составе, уже забивших больше десяти голов. И еще один рядышком.

То есть у команды три фантастические тройки нападения. «Металлург» – крайне быстрая команда, у них хорошие бригады большинства и меньшинства.

На мой взгляд, это улучшенная «Северсталь» Разина – хорошая команда, но с еще большим количеством мастеров», – сказал комментатор « » Артем Батрак.