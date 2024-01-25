Комментатор Батрак: «Металлург» – улучшенная версия «Северстали» Разина. У команды три фантастические тройки нападения, два топ-защитника – Яковлев и Пресс»
Комментатор Артем Батрак считает «Металлург» улучшенной версией «Северстали».
Сколько «Металлург» держится на первой строчке Востока и всей лиги?
Да, у команды бывают не самые мощные матчи, но она играет стабильно и потерпела всего два поражения в 2024 году, одно из которых — от «Торпедо», когда была просто какая-то невероятная история с вратарями Ильей Набоковым и Никитой Подскребалиным.
Подскребалин вышел вместо Набокова, сразу же несколько пропустил, но на следующую игру Андрей Разин выпускает Подскребалина, и тот обыграл «Адмирал».
У «Металлурга» два топ-защитника – Егор Яковлев и Робин Пресс, и восемь человек в составе, уже забивших больше десяти голов. И еще один рядышком.
То есть у команды три фантастические тройки нападения. «Металлург» – крайне быстрая команда, у них хорошие бригады большинства и меньшинства.
На мой взгляд, это улучшенная «Северсталь» Разина – хорошая команда, но с еще большим количеством мастеров», – сказал комментатор «КХЛ ТВ» Артем Батрак.