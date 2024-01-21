Кравец о поражении 1:4: «Авангард» отыграл достойно только третий период. Нельзя против «Локомотива» все время отбиваться, играть в обороне»
Михаил Кравец высказался о поражении от «Локомотива».
«Авангард» уступил со счетом 1:4 в матче Фонбет чемпионата КХЛ.
– К сожалению, мы достойно отыграли только третий период, было похоже на игру, которую мы хотели бы видеть.
С такой командой, как «Локомотив», нельзя все время отбиваться, играть в обороне. 12 бросков за два периода – такое всегда заканчивается плачевно.
Нужно было больше играть в чужой зоне, а для этого необходимо было приложить больше усилий, что мы сделали в третьем периоде.
В концовке досадная ошибка решила исход матча, дальше пытались вытащить, но не получилось.
Против всех команд нужно выходить с настроем, играть с первой до последней минуты.
– Оправдал ли себя перевод Томаша Юрчо в первое звено?
– Пришлось попробовать другие варианты, потому что не было какой-то агрессии.
Мне кажется, звено с Юрчо смотрелось лучше. Так же, как и другие звенья в тех сочетаниях, в которых мы заканчивали игру.
– Можно сказать, что в первом периоде ваша команда осторожничала?
– Не знаю, почему так случилось – дома с «Локомотивом» удачно отыграли.
Последние игры тоже уверенно провели, не пятились. Что-то пошло не так.
Нужно находить в себе силы выкладываться всю игру, а не ждать момента, когда тебе забили два гола, начинать вытаскивать из себя.
– Павел Хомченко близок к статусу основного вратаря?
– Павел уверенно играет, держит счет. Почти всю игру он вытаскивал, грубые ошибки в конце приводят к тому, что счет такой.
Он показывает игру первого вратаря, – сказал главный тренер «Авангарда» Михаил Кравец.