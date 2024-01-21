Кравец о поражении 1:4: «Авангард» отыграл достойно только третий период. Нельзя против «Локомотива» все время отбиваться, играть в обороне»

Теги Авангард Локомотив КХЛ Михаил Кравец Томаш Юрчо Павел Хомченко Хоккей

Михаил Кравец высказался о поражении от «Локомотива».

«Авангард» уступил со счетом 1:4 в матче Фонбет чемпионата КХЛ.

– К сожалению, мы достойно отыграли только третий период, было похоже на игру, которую мы хотели бы видеть.

С такой командой, как «Локомотив», нельзя все время отбиваться, играть в обороне. 12 бросков за два периода – такое всегда заканчивается плачевно.

Нужно было больше играть в чужой зоне, а для этого необходимо было приложить больше усилий, что мы сделали в третьем периоде.

В концовке досадная ошибка решила исход матча, дальше пытались вытащить, но не получилось.

Против всех команд нужно выходить с настроем, играть с первой до последней минуты.

– Оправдал ли себя перевод Томаша Юрчо в первое звено?

– Пришлось попробовать другие варианты, потому что не было какой-то агрессии.

Мне кажется, звено с Юрчо смотрелось лучше. Так же, как и другие звенья в тех сочетаниях, в которых мы заканчивали игру. 

– Можно сказать, что в первом периоде ваша команда осторожничала?

– Не знаю, почему так случилось – дома с «Локомотивом» удачно отыграли.

Последние игры тоже уверенно провели, не пятились. Что-то пошло не так.

Нужно находить в себе силы выкладываться всю игру, а не ждать момента, когда тебе забили два гола, начинать вытаскивать из себя.

– Павел Хомченко близок к статусу основного вратаря?

– Павел уверенно играет, держит счет. Почти всю игру он вытаскивал, грубые ошибки в конце приводят к тому, что счет такой.

Он показывает игру первого вратаря, – сказал главный тренер «Авангарда» Михаил Кравец.

6 комментариев
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Хомченко действительно хорош, уже немало матчей, где он выручал Аву
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Да ладно, питерский интеллигент-пролетарий все равно правды не скажет. Просто не хотят перед плей-офф палить все тактические изюминки, чтобы их не раскусили и не подготовились. Два периода откатали, как сонные мушки. А в третьем "подкрутили креативность" и готовы были даже сравнять счёт.
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Если бы не Хомченко много раз выручавший команду , то счёт был бы более крупным , а полевые игроки Авангарда да же сами гола не забили Локомотиву , тот что один -это рикошет от головы Береглазова бывшей команде подарок !
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Игра равных соперников. На одном дыхании смотрелась,скорость и чёткие действия игроков. Локомотив выиграл заслуженно, но счёт с разницей в одну шайбу отражал бы реальный расклад игры
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Кравец дипломат... Фонбет рулит.
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Ответ n9bwfcppbt
Хомченко действительно хорош, уже немало матчей, где он выручал Аву
Хромченко это ,,грубец,, этого сезона
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