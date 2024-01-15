Алексей Ковалев: «Думаете, пришел Ковальчук – и «Спартак» резко изменился? Так не бывает. Может, зависть у людей. У нас деньги любят считать, кто какой контракт получил»

Алексей Ковалев прокомментировал игру Ильи Ковальчука в «Спартаке».

– Реакция болельщиков: «Спартак» без Ковальчука побеждал, а с Ковальчуком проигрывает. Он виноват, всё сломалось, физика не та. Где правда?

– Конечно же, команда складывается не из одного игрока. У нас в коллективе – все те, кто выходит на лед.

Ковальчук вернулся спустя два с половиной сезона. Ну ладно, если бы он вообще ничего не показал. Но он в семи матчах набрал 4 (3+1) очка, забил три гола.

Все понимают, что возраст и не так легко сразу вернуться на пик. Да, может, на данный момент болельщики хотели бы видеть от Ковальчука больше позитива. Но это нужно через игру проходить. С каждым матчем все будет лучше становиться.

Я повторю, что проигрывает не один игрок. У нас – вся команда. То есть вы думаете, что пришел Ковальчук – и весь «Спартак» резко изменился? Так не бывает.

В такой момент, когда столько травмированных, очень важно молодым ребятам доказывать, что они достойны быть в составе. Вот на что нужно обратить внимание. Не считать, что вот, команда валится как подбитая птица, а мы тут в свой хоккей поиграем, пока основные игроки вернутся. А потом уже начнем играть, как нужно.

Нет, оно так не работает. Последние два матча – против СКА (2:5) и «Металлурга» (2:6) – как раз показывают, что если ты не выполняешь задание, то все валится. Значит, будем работать над этим, исправляя ситуацию.

– Почему в Америке радуются, что Патрик Кэйн вернулся в «Детройт», а у нас столько хейта в адрес Ковальчука?

– Я не знаю. Мне это тяжело объяснить, почему так происходит. Может, какая-то зависть у людей. У нас и деньги любят считать, кто какой контракт получил.

Хотелось бы, чтобы болельщики не поддавались на волну негатива, а просто сами думали, видели причины и приходили к выводам.

Что-то плохое или скандальное выдумывать, выискивать – очень легко. Тяжелее – самому докопаться до истины, – сказал ассистент главного тренера «Спартака» Алексей Ковалев.