Даниил Орлов о 6 поражениях «Спартака» подряд: «Не очень приятно, когда заходишь в соцсети и узнаешь о себе много нового и интересного. Переборем серию, все в этом уверены»
Даниил Орлов высказался о неудачной серии «Спартака».
Красно-белые проиграли 6 последних матчей Фонбет Чемпионата КХЛ. Вчера москвичи уступили «Металлургу» со счетом 2:6.
– Насколько тяжело принять серию из шести поражений, ведь «Спартак» еще недавно был лидером КХЛ?
– Уверен, мы придем к победе и переломим неудачную серию. В прошлом сезоне было даже больше поражений, но мы смогли пройти через это. В «Спартаке» остались люди с похожим прошлогодним опытом. Переборем серию, все в команде в этом уверены.
Мягко говоря, не очень приятно, когда заходишь в соцсети после поражений, узнаешь о себе много нового и интересного. Это необычное ощущение. Не так много команд лидировали в чемпионате, а потом проигрывали шесть матчей подряд.
– Есть ли опасения перед плей‑офф?
– Нас эта ситуация закалит и объединит как команду. Будем вместе вылезать из этой серии поражений. Никаких опасений перед плей‑офф нет, – сказал защитник «Спартака».