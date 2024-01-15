«Детройт» обыграл в гостях «Торонто» (4:2), забив победный гол на 59-й и отыгравшись с 1:2
«Детройт» одержал в гостях волевую победу над «Торонто» (4:2) в чемпионате НХЛ.
К 43-й минуте «Ред Уингс» проигрывали со счетом 1:2, но в итоге сумели забросить три шайбы подряд, победную – на 59-й минуте благодаря броску Эндрю Коппа.
«Детройт» выиграл 5 из 6 последних матчей и после 43 игр с 49 очками занимает 1-е место в зоне Wild Card в Восточной конференции.
Всех поклонников Детройта с победой.
P. S. Детройт с заслуженной победой!