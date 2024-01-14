Экс-игрок СКА Меньшиков: «Северсталь» – не самая богатая команда, но главное – не деньги, а душа. СКА нужно искать игру, с которой можно будет успешно выступить в плей-офф»

Теги Северсталь СКА Андрей Козырев КХЛ Хоккей

Константин Меньшиков высказался о победе «Северстали» над СКА.

«Северсталь» победила со счетом 3:2.

– Результат матча говорит сам за себя. «Северсталь» выиграла пять матчей подряд. Там хороший тренер работает – Козырев.

Он еще недавно трудился в системе СКА, хорошо знает петербургскую команду. До этого сезона он была на вторых ролях, а в Череповце ему доверили роль главного, и он здорово себя проявляет.

Вообще в этом сезоне новая плеяда тренеров заявила о себе: это и Козырев в «Северстали», и Жамнов в «Спартаке», и Разин в «Металлурге».

«Северсталь» – не самая богатая команда, но главное, как говорится, не деньги, а душа, сердце старание.

– Игроки СКА могли быть выхолощены эмоционально после победы над «Спартаком»?

– Конечно. Могла быть недооценка соперника. Но нужно больше хвалить «Северсталь», чем ругать СКА. Там тренер работает очень творчески, досконально.

Мне просто ребята про Козырева рассказывали. Он своей работой доказывал в Петербурге, в Нижнем Новгороде у Ларионова, что способен хорошо тренировать.

– «Северсталь» одержала пять побед подряд – и все на свой площадке.

– Там болельщики хорошо своих поддерживают, а играют за команду доморощенные ребята, потому что больших денег у клуба нет.

Игрокам СКА тоже некогда посыпать голову пеплом. Клуб уже в восьмерке, и сейчас нужно искать игру, с которой можно будет успешно выступить в плей-офф.

В регулярном чемпионате армейцы часто хорошо играли, а потом приходили в Кубок Гагарина и там ничего не показывали, – сказал бывший хоккеист СКА Константин Меньшиков.

5 комментариев
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Главное деньги. Без денег в нынешней кхл ловить нечего: только каждый год болтаться на 6-8 местах и вылетать в 1-2 раунде плей-офф.
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Ответ ОттоДракула
Главное деньги. Без денег в нынешней кхл ловить нечего: только каждый год болтаться на 6-8 местах и вылетать в 1-2 раунде плей-офф.
почему только в нынешней?) Так всегда было
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У ска там уже этих «душ» немерено
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В Ска деньги есть . Игроки есть ( три состава ) . Дело за малым найти тренера. Либо даже не искать тренера , а удалить капризного недоросля и тренерский штаб разберётся.
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Да в отличии от полит проекта у них есть душа
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