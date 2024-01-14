Экс-игрок СКА Меньшиков: «Северсталь» – не самая богатая команда, но главное – не деньги, а душа. СКА нужно искать игру, с которой можно будет успешно выступить в плей-офф»

Константин Меньшиков высказался о победе «Северстали» над СКА.

«Северсталь» победила со счетом 3:2.

– Результат матча говорит сам за себя. «Северсталь» выиграла пять матчей подряд. Там хороший тренер работает – Козырев.

Он еще недавно трудился в системе СКА, хорошо знает петербургскую команду. До этого сезона он была на вторых ролях, а в Череповце ему доверили роль главного, и он здорово себя проявляет.

Вообще в этом сезоне новая плеяда тренеров заявила о себе: это и Козырев в «Северстали», и Жамнов в «Спартаке», и Разин в «Металлурге».

«Северсталь» – не самая богатая команда, но главное, как говорится, не деньги, а душа, сердце старание.

– Игроки СКА могли быть выхолощены эмоционально после победы над «Спартаком»?

– Конечно. Могла быть недооценка соперника. Но нужно больше хвалить «Северсталь», чем ругать СКА. Там тренер работает очень творчески, досконально.

Мне просто ребята про Козырева рассказывали. Он своей работой доказывал в Петербурге, в Нижнем Новгороде у Ларионова, что способен хорошо тренировать.

– «Северсталь» одержала пять побед подряд – и все на свой площадке.

– Там болельщики хорошо своих поддерживают, а играют за команду доморощенные ребята, потому что больших денег у клуба нет.

Игрокам СКА тоже некогда посыпать голову пеплом. Клуб уже в восьмерке, и сейчас нужно искать игру, с которой можно будет успешно выступить в плей-офф.

В регулярном чемпионате армейцы часто хорошо играли, а потом приходили в Кубок Гагарина и там ничего не показывали, – сказал бывший хоккеист СКА Константин Меньшиков.