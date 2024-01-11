Кудашов про 4:2 с ЦСКА: «Динамо» хорошо сыграло в обороне и атаке – целостная игра. Обратите внимание – молодые начали играть по 15 минут»

Алексей Кудашов прокомментировал победу над ЦСКА.

«Динамо» выиграло со счетом 4:2 в матче Фонбет чемпионата .

– Игра удалась. Хорошо сыграли и в атаке, и в обороне. Меньшинство, большинство… Целостная, хорошая игра получилась.

Понимали, что другой, хоть и тот был тоже силен. ЦСКА на ходу, да и состав боевой, все вернулись в строй, мы обращали на это внимание.

Обратите внимание – молодые начали играть по 15 минут – они играют в том числе ключевые роли.

– снова вышел на первое место бомбардиров. Он зациклен на своей статистике, или все‑таки вы видите его командным лидером на льду?

– Думаю, да, скорее второе. То, что он лидер с точки зрения гонки бомбардиров, никакой не секрет, это происходит из года в год, он как минимум в пятерке.

То, что он за команду переживал, тоже никто никогда не скрывал. Он командный игрок, – сказал главный тренер « » .