Кудашов про 4:2 с ЦСКА: «Динамо» хорошо сыграло в обороне и атаке – целостная игра. Обратите внимание – молодые начали играть по 15 минут»
Алексей Кудашов прокомментировал победу над ЦСКА.
«Динамо» выиграло со счетом 4:2 в матче Фонбет чемпионата КХЛ.
– Игра удалась. Хорошо сыграли и в атаке, и в обороне. Меньшинство, большинство… Целостная, хорошая игра получилась.
Понимали, что ЦСКА другой, хоть и тот был тоже силен. ЦСКА на ходу, да и состав боевой, все вернулись в строй, мы обращали на это внимание.
Обратите внимание – молодые начали играть по 15 минут – они играют в том числе ключевые роли.
– Никита Гусев снова вышел на первое место бомбардиров. Он зациклен на своей статистике, или все‑таки вы видите его командным лидером на льду?
– Думаю, да, скорее второе. То, что он лидер с точки зрения гонки бомбардиров, никакой не секрет, это происходит из года в год, он как минимум в пятерке.
То, что он за команду переживал, тоже никто никогда не скрывал. Он командный игрок, – сказал главный тренер «Динамо» Алексей Кудашов.