Шаров о поражении от «Куньлуня»: «Салават» вышел играть не так, как должен. Думали, возможно, что можем обыграть всех без усилий»

Теги Салават Юлаев КХЛ Илья Ежов Александр Шаров Куньлунь Ред Стар Хоккей

Александр Шаров прокомментировал поражение от «Куньлуня».

«Салават Юлаев» уступил со счетом 1:2 в матче Фонбет чемпионата КХЛ.

– Вышли играть не так, как должны были. С первого периода Илья Ежов подтащил нас, дал шанс, но мы им не смогли воспользоваться.

– Что помешало играть так, как нужно?

– Думали, возможно, что можем обыграть всех без усилий. Соперник наказал нас за это.

– Насколько такой опыт может помочь в дальнейшем?

– Да, это хороший опыт, будь он положительный или негативный. Мы сделаем выводы и постараемся больше не допускать такого.

– Было много усилий, но не хватало последнего броска. В чем причины?

– Соперник действовал достаточно плотно, не позволял бросать из выгодных позиций.

Мы пытались что-то сделать... Но все пошло с того, что мы играли не в тот хоккей.

– Почему не удалось реализовать большинство в этом матче?

– Сложно сказать. Надеюсь, мы разберемся с этим и будем забивать, – сказал нападающий «Салавата Юлаева» Александр Шаров.

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