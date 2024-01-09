Шаров о поражении от «Куньлуня»: «Салават» вышел играть не так, как должен. Думали, возможно, что можем обыграть всех без усилий»

Александр Шаров прокомментировал поражение от «Куньлуня».

« » уступил со счетом 1:2 в матче Фонбет чемпионата .

– Вышли играть не так, как должны были. С первого периода подтащил нас, дал шанс, но мы им не смогли воспользоваться.

– Что помешало играть так, как нужно?

– Думали, возможно, что можем обыграть всех без усилий. Соперник наказал нас за это.

– Насколько такой опыт может помочь в дальнейшем?

– Да, это хороший опыт, будь он положительный или негативный. Мы сделаем выводы и постараемся больше не допускать такого.

– Было много усилий, но не хватало последнего броска. В чем причины?

– Соперник действовал достаточно плотно, не позволял бросать из выгодных позиций.

Мы пытались что-то сделать... Но все пошло с того, что мы играли не в тот хоккей.

– Почему не удалось реализовать большинство в этом матче?

– Сложно сказать. Надеюсь, мы разберемся с этим и будем забивать, – сказал нападающий «Салавата Юлаева» .