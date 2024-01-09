Шаров о поражении от «Куньлуня»: «Салават» вышел играть не так, как должен. Думали, возможно, что можем обыграть всех без усилий»
Александр Шаров прокомментировал поражение от «Куньлуня».
«Салават Юлаев» уступил со счетом 1:2 в матче Фонбет чемпионата КХЛ.
– Вышли играть не так, как должны были. С первого периода Илья Ежов подтащил нас, дал шанс, но мы им не смогли воспользоваться.
– Что помешало играть так, как нужно?
– Думали, возможно, что можем обыграть всех без усилий. Соперник наказал нас за это.
– Насколько такой опыт может помочь в дальнейшем?
– Да, это хороший опыт, будь он положительный или негативный. Мы сделаем выводы и постараемся больше не допускать такого.
– Было много усилий, но не хватало последнего броска. В чем причины?
– Соперник действовал достаточно плотно, не позволял бросать из выгодных позиций.
Мы пытались что-то сделать... Но все пошло с того, что мы играли не в тот хоккей.
– Почему не удалось реализовать большинство в этом матче?
– Сложно сказать. Надеюсь, мы разберемся с этим и будем забивать, – сказал нападающий «Салавата Юлаева» Александр Шаров.