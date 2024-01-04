Евгений Малкин: «Я не из тех, кто хочет, чтобы меня окружала пресса – мне нравится помолчать. И это устраивает – знаю, что я хороший игрок»

Теги Питтсбург Евгений Малкин НХЛ Хоккей

Евгений Малкин поделился мыслями о своем статусе и популярности в НХЛ.

«Я не из тех парней, которые хотят, чтобы меня окружали средства массовой информации. Мне нравится немного помолчать.

Я хочу просто играть в хоккей. Наверное, люди хотят немного больше [знать о] моей личной жизни. Но я немного закрыт.

Может быть, мой английский раньше был не очень хорош, и я не слишком много разговаривал с прессой. Опять же таков я.

Меня это устраивает, потому что я знаю, что я хороший игрок», – сказал нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин.

В 1099 играх в рамках регулярных чемпионатов НХЛ в активе 37-летнего Малкина 1261 (485+776) балл.

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4 комментария
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Женя очень классный игрок и при этом действительно немногословный скромный парень)) Наверное, далеко не самый медийный, но от этого не менее результативный и полезный!
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Кастеров, твоя жена за тебя зато всякую чушь несет.
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Жека - супер игрок!
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