Сушинский о США: «Губернатор Майами почистил город, штат, убрал безработицу, нелегалов. Сейчас это все в Калифорнии. Заедешь в богатый район, но все равно страшновато ходить»

Максим Сушинский рассказал, что в Лас-Вегасе хорошо относятся к русским.

– Часто бываете в США?

– Сейчас часто. Все лето пробыл. У меня дочка там рожала третьего ребенка.

– Какое там сейчас отношение к россиянам?

– Я летал не так давно в Лас-Вегас к ребятам. Очень хорошо к русским относятся. Нет никакого пренебрежения, даже на таможне.

Когда прилетаю, говорю, что играл в НХЛ. Сразу начинают общаться и спрашивать, где играл.

Если ты там говоришь такие вещи, это не воспринимается как хвастовство. Человек начинает тебя уважать, по-другому с тобой разговаривает.

– Есть желание переехать туда?

– Нет.

Конечно, погода отличная. Мне всегда больше нравилась Калифорния, но сейчас Майами очень чистый.

Губернатор Майами почистил город, штат, убрал безработицу, нелегалов.

Раньше было неприятно, а сейчас это все в Калифорнии. Бывает, заедешь в богатый район, но все равно страшновато ходить, – сказал бывший нападающий сборной России Максим Сушинский.

В сезоне-2000/01 хоккеист провел 30 матчей в составе «Миннесоты» и набрал 11 (7+4) очков.