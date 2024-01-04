Сушинский о США: «Губернатор Майами почистил город, штат, убрал безработицу, нелегалов. Сейчас это все в Калифорнии. Заедешь в богатый район, но все равно страшновато ходить»

Теги Максим Сушинский НХЛ КХЛ Р-Спорт Хоккей

Максим Сушинский рассказал, что в Лас-Вегасе хорошо относятся к русским.

– Часто бываете в США?

– Сейчас часто. Все лето пробыл. У меня дочка там рожала третьего ребенка.

– Какое там сейчас отношение к россиянам?

– Я летал не так давно в Лас-Вегас к ребятам. Очень хорошо к русским относятся. Нет никакого пренебрежения, даже на таможне.

Когда прилетаю, говорю, что играл в НХЛ. Сразу начинают общаться и спрашивать, где играл.

Если ты там говоришь такие вещи, это не воспринимается как хвастовство. Человек начинает тебя уважать, по-другому с тобой разговаривает.

– Есть желание переехать туда?

– Нет.

Конечно, погода отличная. Мне всегда больше нравилась Калифорния, но сейчас Майами очень чистый.

Губернатор Майами почистил город, штат, убрал безработицу, нелегалов.

Раньше было неприятно, а сейчас это все в Калифорнии. Бывает, заедешь в богатый район, но все равно страшновато ходить, – сказал бывший нападающий сборной России Максим Сушинский.

В сезоне-2000/01 хоккеист провел 30 матчей в составе «Миннесоты» и набрал 11 (7+4) очков.

11 комментариев
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Типичный патриот, дети которого рожают в недружественных Штатах
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Когда прилетаю, говорю, что играл в НХЛ.
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Сушинский легенда НХЛ конечно )) как и Шипачев
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А как зовут губернатора Майами?
Может он ещё губернатора Москвы знает?
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Поэтому дочка и родила 3 детей в Америке , от того что страшно .
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Во Флориде вообще рай для патриотов - там ещё и нельзя однополым жениться)
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Похоже, главное достижение этого парня - стал первым россиянином, по собственной инициативе покинувшим НХЛ в разгар сезона. Дочку-то с детьми едроссу из Штатов забирать надо, раз там так грязно и опасно.
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Стандартный ответ на случай, если придется старость доживать в РФ из разряда: "Большую часть лета я в Штатах, но тут бездомных много и крысу видел в метро. А вот в Бирюлево моем родном новый парк со скамейками, вообще топ , я таких нигде в Штатах не видел и ни одного негра с креком"
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Ответ Ебздрогыч
Типичный патриот, дети которого рожают в недружественных Штатах
ну , этот хоть их грязью не поливает - уже удивительно)
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Ответ Ебздрогыч
А Беглов вон опять ждет весны чтобы справиться со снегом
а вот губернатор Майами снег уже убрал!
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Ответ paha
Когда прилетаю, говорю, что играл в НХЛ. ____________________ Сушинский легенда НХЛ конечно )) как и Шипачев
Что не так-то? Играть играл? Играл. Голы забивал? Забивал. Как и Щипачёв)
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