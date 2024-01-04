Сушинский о США: «Губернатор Майами почистил город, штат, убрал безработицу, нелегалов. Сейчас это все в Калифорнии. Заедешь в богатый район, но все равно страшновато ходить»
Максим Сушинский рассказал, что в Лас-Вегасе хорошо относятся к русским.
– Часто бываете в США?
– Сейчас часто. Все лето пробыл. У меня дочка там рожала третьего ребенка.
– Какое там сейчас отношение к россиянам?
– Я летал не так давно в Лас-Вегас к ребятам. Очень хорошо к русским относятся. Нет никакого пренебрежения, даже на таможне.
Когда прилетаю, говорю, что играл в НХЛ. Сразу начинают общаться и спрашивать, где играл.
Если ты там говоришь такие вещи, это не воспринимается как хвастовство. Человек начинает тебя уважать, по-другому с тобой разговаривает.
– Есть желание переехать туда?
– Нет.
Конечно, погода отличная. Мне всегда больше нравилась Калифорния, но сейчас Майами очень чистый.
Губернатор Майами почистил город, штат, убрал безработицу, нелегалов.
Раньше было неприятно, а сейчас это все в Калифорнии. Бывает, заедешь в богатый район, но все равно страшновато ходить, – сказал бывший нападающий сборной России Максим Сушинский.
В сезоне-2000/01 хоккеист провел 30 матчей в составе «Миннесоты» и набрал 11 (7+4) очков.
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Сушинский легенда НХЛ конечно )) как и Шипачев
Может он ещё губернатора Москвы знает?