Редактор сайта НХЛ Прайс считает, что «Рейнджерс» обыграют «Лос-Анджелес» в финале Кубка Стэнли

Теги Рейнджерс Кубок Стэнли Лос-Анджелес НХЛ Хоккей

Редактор сайта НХЛ считает, что «Рейнджерс» обыграют «Лос-Анджелес» в финале НХЛ.

«Мои коллеги по сайту НХЛ просто посмеялись надо мной, когда перед началом сезона я сделал прогноз на победу «Рейнджерс» над «Лос-Анджелесом» в финале Кубка Стэнли. Кто сейчас смеется?

В этом сезоне «Рейнджерс» играют так, словно это джаггернаут, лидируя в таблице НХЛ с 51 баллом, и это при том, что вратарь мирового уровня Игорь Шестеркин испытывает некоторые трудности.

«Кингс» в настоящее время занимают третье место в Тихоокеанском дивизионе, и они, возможно, не являются фаворитами в Западной конференции, но это не исключено.

Поэтому я придерживаюсь прогноза перед сезоном: в финале Кубка Стэнли примут участие «Рейнджерс» и «Кингс», и в отличие от 2014 года, Кубок поднимут «Рейнджерс», – считает главный редактор официального сайта НХЛ Билл Прайс.

18 комментариев
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Не будет ни тех, ни других в финале
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+6
Шестеркин в этом сезоне пока играет хуже Куика, это правда.
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Ответ Direct free kick
Не будет ни тех, ни других в финале
Уж шансов у них побольше, чем у твоих эдмонтона с торонто
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-2
+5
Ответ Сергей Орлов
Шестеркин в этом сезоне пока играет хуже Куика, это правда.
В этом году вообще в топе среди вратарей совершенно новые люди
+2
0
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Вот вам и дерби двух столиц
+2
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Сладкий сон Гэрри Бэтмена, а ещё 7 матчевые финалы конференций ЛА-Вегас, Рейнджерс-Торонто )
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Я не против буду:)
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Ответ rosg63
Даже читать не стал. Ставить в финал Кубка Стенли одних из сильнейших команд прямо сейчас регулярки , причем не дошедшей и до половины это быть самым заурядным ,,Нострадамусом,, В истории не раз ,а много раз было ,что побеждали в кубке команды звёзд с неба не хватавщие в регулярке. Вспомнить даже тот ,,ледяной поход,, ЛА за Кубком. Когда вскочили чуть не в последний момент на последнюю ступенеку розыгрыша , плюс последовательно совершали в нем камбеки и взяли Кубок!
А еслиб прочитал, то дураком бы не выглядел и узнал, что он этот прогноз до начала сезона сделал.
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смешно, Рейнджерс спецбригады как назло в плей-офф выключат,а Ла Копитар с Даути стары,Дюбуа вообще просто за деньгами приехал
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Ничего себе он амбициозный!
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Ответ Direct free kick
Не будет ни тех, ни других в финале
А кто будет?
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Ответ Дмитрий Якушевич
Уж шансов у них побольше, чем у твоих эдмонтона с торонто
он же за дыртройт)
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Ответ ГЕНПЛАН
А еслиб прочитал, то дураком бы не выглядел и узнал, что он этот прогноз до начала сезона сделал.
Срезал, как говорится)
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Ответ Booligan
Там будут Бостон и Вегас или Пеги
Про Бостон смешно)
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