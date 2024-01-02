Редактор сайта НХЛ Прайс считает, что «Рейнджерс» обыграют «Лос-Анджелес» в финале Кубка Стэнли

Редактор сайта НХЛ считает, что «Рейнджерс» обыграют «Лос-Анджелес» в финале НХЛ.

«Мои коллеги по сайту НХЛ просто посмеялись надо мной, когда перед началом сезона я сделал прогноз на победу «Рейнджерс» над « » в финале Кубка Стэнли. Кто сейчас смеется?

В этом сезоне «Рейнджерс» играют так, словно это джаггернаут, лидируя в таблице НХЛ с 51 баллом, и это при том, что вратарь мирового уровня Игорь Шестеркин испытывает некоторые трудности.

«Кингс» в настоящее время занимают третье место в Тихоокеанском дивизионе, и они, возможно, не являются фаворитами в Западной конференции, но это не исключено.

Поэтому я придерживаюсь прогноза перед сезоном: в финале Кубка Стэнли примут участие « » и «Кингс», и в отличие от 2014 года, поднимут «Рейнджерс», – считает главный редактор официального сайта НХЛ Билл Прайс.