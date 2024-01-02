Фаворит драфта НХЛ-2024 Селебрини набрал 8 очков в 5 матчах МЧМ. У форварда 0 баллов и «минус 1» в четвертьфинале против Чехии

Макклин Селебрини набрал восемь очков на молодежном чемпионате мира.

Сборная Канады завершила выступление на турнире в четвертьфинале, проиграв команде Чехии (2:3).

17-летний нападающий не отметился результативными действиями в игре, нанеся четыре броска по воротам, получив полезность «минус 1» при игровом времени 16:47.

В общей сложности на турнире фаворит драфта НХЛ-2024 набрал 8 (4+4) очков в 5 играх, став лучшим бомбардиром канадской командой.

Селебрини также включен в тройку лучших игроков сборной Канады на турнире. Два других игрока – Дэнтон Матейчук и Маверик Ламурье.