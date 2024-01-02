Фаворит драфта НХЛ-2024 Селебрини набрал 8 очков в 5 матчах МЧМ. У форварда 0 баллов и «минус 1» в четвертьфинале против Чехии

Теги НХЛ молодежная сборная Канады молодежный чемпионат мира по хоккею Драфт НХЛ Макклин Селебрини Хоккей

Макклин Селебрини набрал восемь очков на молодежном чемпионате мира.

Сборная Канады завершила выступление на турнире в четвертьфинале, проиграв команде Чехии (2:3).

17-летний нападающий Макклин Селебрини не отметился результативными действиями в игре, нанеся четыре броска по воротам, получив полезность «минус 1» при игровом времени 16:47.

В общей сложности на турнире фаворит драфта НХЛ-2024 набрал 8 (4+4) очков в 5 играх, став лучшим бомбардиром канадской командой.

Селебрини также включен в тройку лучших игроков сборной Канады на турнире. Два других игрока – Дэнтон Матейчук и Маверик Ламурье.

10 комментариев
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Ответ Никита Гарин
Из этих 8 он набрал 5 в игре с латышами. Итого: со шведами, когда сгорели 0:2 у него 0 очков, сейчас с чехами в ПО 0 очков. А уже фаворит драфта зато))
А ещё на кубке 1 канала не играл. Вообще лошара какой-то
+17
-5
+12
Из этих 8 он набрал 5 в игре с латышами. Итого: со шведами, когда сгорели 0:2 у него 0 очков, сейчас с чехами в ПО 0 очков. А уже фаворит драфта зато))
+14
-7
+7
нэксван уровня лафренье
+9
-3
+6
А что же говорить о других "фаворитах" драфта 2024?
Cole Eiserman даже не попал в состав сборной США.
У Konsta Helenius всего-то 0+1.
+2
0
+2
Ну он выделялся в этой Канаде
+1
0
+1
Баст.В плей-офф сразу слился.
+5
-5
0
Чехи знатно обнулили его.....
+1
-1
0
Ну все же в этом году у Канады не такой мощный состав как в прошлом году. Где были Бедард , Фантилли , Корчински.
Ну и Селебрини все же не Бедард .
0
0
0
Ответ Никита Гарин
Из этих 8 он набрал 5 в игре с латышами. Итого: со шведами, когда сгорели 0:2 у него 0 очков, сейчас с чехами в ПО 0 очков. А уже фаворит драфта зато))
Парню 17 лет, не забывайте. Менталку ещё подкачает
+1
-1
0
Ответ Дима Миронов
нэксван уровня лафренье
Его, как и Лафренье, никто некстваном и не называл. Он даже не железный фаворит
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