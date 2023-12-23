Валерий Белов покинул «Кузню» по семейным обстоятельствам. Команду возглавил Равиль Хайдаров

Валерий Белов покинул пост главного тренера новокузнецкого «Металлурга».

Тренер возглавил команду ВХЛ по ходу сезона.

Сообщается, что покинул новокузнецкий клуб по семейным обстоятельствам.

Новым главным тренером команды стал Равиль Хайдаров. В двух предыдущих чемпионатах ВХЛ он возглавлял «Торос», в сезоне-2023/24 работал в Германии.

На данный момент « » занимает 15-е место в таблице «Olimpbet ВХЛ – Кубок Шелкового пути». В 39 играх команда набрала 45 очков.