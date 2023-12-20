Ильенко об отказе от более выгодных предложений ради «Динамо»: «Не люблю проигрывать. Самое важное – находиться в команде, которая хочет выигрывать каждый матч»

Теги КХЛ Динамо Артем Ильенко Хоккей

Артем Ильенко рассказал, почему перешел в «Динамо» из «Локомотива».

– Было много факторов, которые повлияли на итоговое решение. В первую очередь посовещались с женой.

Опять же, здесь работает тренерский штаб, с требованиями которого познакомился еще тогда, когда только начинал играть в первой команде. Понимал, что здесь будет легче адаптироваться, в команде, которая ставит перед собой только максимальные задачи и цели.

– В прессе писали, что другие клубы предлагали лучшие финансовые условия?

– Так и было. Но опять же повторюсь, что для меня самое главное – находиться в команде, которая ставит перед собой максимальные задачи на сезон. Я не люблю проигрывать.

Самое важное – находиться в той команде, которая хочет выигрывать каждый матч, — сказал форвард «Динамо».

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1 комментарий
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В Динамо образца этого сезона Артёму Ильенко слишком уж редко достаются заслуженный почести. Я считаю, что его влияние на улучшение игры БГ в этом сезоне велико.

Это крепкий центр, дисциплинированный, и в большинстве, и в меньшинстве выполняющий свою работу качественно. По психологии - боец. Техникой совсем не обделён, множество сольных проходов и удержаний шайбы там, где это нужно.

Обычно про таких говорят - рабочая лошадка, но Артём к работоспособности прибавляет хорошие решения, дисциплину, самоотверженность и сносную технику. Для меня он один из лучших игроков нижней шестёрки в лиге. Здорово, что он перешёл в Динамо! Такие люди и выигрывают кубки.
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