Ильенко о «Динамо»: «Финал конференции – задача-минимум для нас. Это даже не обговаривается»

Артем Ильенко назвал выход в финал конференции задачей-минимум для «Динамо».

– Вы перешли в «Динамо» и теперь играете под руководством , с которым уже сотрудничали в «Локомотиве». С тех пор его требования сильно изменились?

– Честно говоря, я был тогда лимитчиком и не так много получал игрового времени. Но скажу, что команда здесь, в «Динамо», сильнее. Намного сильнее, чем было там. И, наверное, изменились в работе с Кудашовым какие-то микромоменты, но не скажу, что значительно.

– « » сильнее того « » по классу игроков или системе игры?

– По классу игроков. Вообще хоккей поменялся с тех пор, стал быстрее. Ребята теперь быстрее, розыгрыш большинства и меньшинства – все поменялось.

– То есть повторить лучший результат того «Локомотива», когда вы выбили ЦСКА из плей-офф во втором раунде, сейчас можно?

– В смысле выйти в финал конференции (полуфинал при перекрестном плей-офф – прим. Sports.ru). Это даже не обговаривается – это задача-минимум для нас.

– Смотрите в таблицу Запада? Шокирует, что вместе с «Локомотивом» и «Торпедо» идете вверху, тогда как традиционные лидеры ЦСКА и СКА находятся на границе зоны плей-офф?

– Повторюсь, сейчас самое начало чемпионата, то есть сейчас кто-то в лучшей форме, кто-то в худшей форме. И не смотрю даже таблицу – и так примерно понимаю, сколько у нас очков. Опять же, две игры проиграешь – все кардинально поменяется, – сказал форвард бело-голубых.