Сергей Коньков: «Лучшего упражнения, чем бег с баллонами, для развития силы ног в хоккее не существует. Видел, как ребят тошнило. Нужно терпеть и проявлять силу воли»

Сергей Коньков объяснил пользу упражнений с баллонами для хоккеистов.

– Крикунов, несмотря на многочисленные завершения тренерской карьеры, снова в деле и очень неплохо начал работу в питерском «Динамо». Удивлены этому?

– Во-первых, у него есть колоссальный опыт.

Он множество команд выводил из тупиковых ситуаций. Кому, как не Владимиру Васильевичу, знать, что нужно делать, тем более в ВХЛ.

У Крикунова стандарты высочайшего уровня, он любит и умеет работать с молодыми ребятами.

Если ребята примут его требования и справятся с нагрузками, результат никуда не денется.

– Крикунов ассоциируется с баллонами. Считается, что хоккеисты их ненавидят. А как вы относитесь к таким тренировкам?

– Во время тренировок с баллонами нагрузка несоизмерима твоим физическим кондициям.

Видел, как ребят тошнило, и сам не всегда чувствовал себя здорово после таких тренировок. Нагрузка всем дается одинаковая. Нужно терпеть и проявлять силу воли.

Но скажу, что лучшего упражнения, чем бег с баллонами, для развития силы ног в хоккее не существует: биодинамика движения правильная.

Если с умом подобрать нагрузку и смотреть, в каком промежутке сезона ты это делаешь, то это одно из лучших упражнений для хоккеистов, – сказал двукратный обладатель Кубка Гагарина Сергей Коньков.