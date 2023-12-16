Форвард «Сибири» Михалев: «Не говорю, что мне не нравится Овечкин, но если сравнивать его с Кофилдом, Зеграсом и Бедардом, я выберу их»

Форвард «Сибири» Владимир Михалев рассказал о хоккеистах НХЛ, за которыми следит.

– В одном интервью вы называли кумиром Андрея Свечникова. Он им и остался?

– Ой, знаете, меня просто попросили назвать кумира. Мне нравился Андрей Свечников: у него классный кистевой бросок, он тогда забивал лакроссы. Я и назвал его.

На самом деле одного кумира у меня нет. Стараюсь от всех игроков брать понемногу. Взять сейчас того же Коннора Бедарда. Нравится его техника катания, бросок, как он мыслит на шаг вперед. В основном слежу за молодыми игроками: Хьюз, Зеграс, Кофилд – парни, которые ярко играют в НХЛ.

– Судя по названным фамилиям, вам больше нравятся игровички, а не узкоспециализированные форварды а-ля Александр Овечкин, который по большей части заточен на бросок?

– Да. Я не говорю, что мне не нравится Овечкин. У него отличный бросок и щелчок. Но если сравнивать с молодыми Кофилдом, Зеграсом и Бедардом, которые могут придумать момент из ничего, я выберу их. Потому что сам люблю придумывать на льду что-то неожиданное, – сказал 18-летний хоккеист.