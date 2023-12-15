Григоренко предположил, что Овечкин забьет минимум 30 голов в сезоне: «Наверстает. Раскочегарится сейчас!»

Теги Вашингтон Игорь Григоренко Александр Овечкин НХЛ Чемпионат.com Хоккей

Игорь Григоренко предположил, сколько голов Александр Овечкин забьет в сезоне НХЛ.

Капитан «Вашингтона» не отметился заброшенными шайбами в игре НХЛ с «Филадельфией» (3:4 Б). Он не забил в 11 матчах подряд и обновил свой антирекорд в лиге.

Александр Овечкин идет на 2-м месте по голам в регулярных чемпионатах в истории НХЛ (827), уступая лишь Уэйну Гретцки (894).

«Еще много матчей. Самое главное, чтобы у Александра со здоровьем все было хорошо.

Он наверстает. Я думаю, штук 30 он забьет. 30 минимум забьет. Раскочегарится сейчас! Нормально будет», – сказал бывший нападающий сборной России Игорь Григоренко.

4 комментария
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