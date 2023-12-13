Никита Охотюк: «Нью-Йорк – уникальный город. Ходишь и ощущаешь силу – столько возможностей. Смотришь на небоскребы и удивляешься – настоящие каменные джунгли»
Никита Охотюк назвал Нью-Йорк уникальным городом.
– Нью-Йорк любите?
– Когда жил в Нью-Джерси, не было желания ездить на Манхэттен. Не нравилось тут: много людей, трафик, постоянный движ.
Сейчас приехали на выезд, и мне понравилось. У Нью-Йорка есть свой стиль. Сюда здорово приезжать на пару дней.
Всякий раз смотришь на небоскребы и удивляешься – настоящие каменные джунгли.
– Топ-3 города Америки, где вам понравилось больше всего.
– Мне нравится Сан-Хосе из-за классного климата. Плюс город небольшой, все близко, нет больших пробок. Но сейчас мне и Нью-Йорк нравится.
Это уникальный город, ходишь по нему и ощущаешь силу Нью-Йорка – столько здесь возможностей.
Третий город – пусть будет Майами. Во Флориде тоже тепло, – сказал хоккеист «Сан-Хосе» Никита Охотюк, ранее игравший в «Нью-Джерси».
Слава Богу - мы живем в великой стране