Никита Охотюк: «Нью-Йорк – уникальный город. Ходишь и ощущаешь силу – столько возможностей. Смотришь на небоскребы и удивляешься – настоящие каменные джунгли»

Никита Охотюк назвал Нью-Йорк уникальным городом.

– Нью-Йорк любите?

– Когда жил в Нью-Джерси, не было желания ездить на Манхэттен. Не нравилось тут: много людей, трафик, постоянный движ.

Сейчас приехали на выезд, и мне понравилось. У Нью-Йорка есть свой стиль. Сюда здорово приезжать на пару дней.

Всякий раз смотришь на небоскребы и удивляешься – настоящие каменные джунгли.

– Топ-3 города Америки, где вам понравилось больше всего.

– Мне нравится Сан-Хосе из-за классного климата. Плюс город небольшой, все близко, нет больших пробок. Но сейчас мне и Нью-Йорк нравится.

Это уникальный город, ходишь по нему и ощущаешь силу Нью-Йорка – столько здесь возможностей.

Третий город – пусть будет Майами. Во Флориде тоже тепло, – сказал хоккеист « » , ранее игравший в «Нью-Джерси».