Квартальнов о минском «Динамо»: «Хотелось бы, чтобы наши импорты более уверенно играли. У нас есть проблемы, решаем их по мере возможности»
Дмитрий Квартальнов высказался об игре форвардов минского «Динамо».
Главный тренер клуба дал комментарий после победы над «Авангардом» (4:3).
«Я давно говорил, что Волков у нас – очень хороший хоккеист. И то, что он не забивал, не означает, что он плохо играл.
Сейчас мы сделали чуть другие сочетания, и здесь он стал лучше реализовываться. Но таких игроков, как он, я бы хотел еще пару-тройку иметь в команде.
Мы идем от игры к игре. У нас есть свои проблемы, как и у любой команды, и мы их решаем по мере возможности.
Хотелось бы, чтобы нападающие более уверенно играли, наши импорты, у них и возраст такой хороший. Чтобы они больше нам давали тех вещей, которые не могут дать молодые без опыта. Это такой рабочий процесс», – сказал главный тренер минского «Динамо» Дмитрий Квартальнов.
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