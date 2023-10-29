Квартальнов о минском «Динамо»: «Хотелось бы, чтобы наши импорты более уверенно играли. У нас есть проблемы, решаем их по мере возможности»

Дмитрий Квартальнов высказался об игре форвардов минского «Динамо».

Главный тренер клуба дал комментарий после победы над « » (4:3).

«Я давно говорил, что у нас – очень хороший хоккеист. И то, что он не забивал, не означает, что он плохо играл.

Сейчас мы сделали чуть другие сочетания, и здесь он стал лучше реализовываться. Но таких игроков, как он, я бы хотел еще пару-тройку иметь в команде.

Мы идем от игры к игре. У нас есть свои проблемы, как и у любой команды, и мы их решаем по мере возможности.

Хотелось бы, чтобы нападающие более уверенно играли, наши импорты, у них и возраст такой хороший. Чтобы они больше нам давали тех вещей, которые не могут дать молодые без опыта. Это такой рабочий процесс», – сказал главный тренер минского « » .