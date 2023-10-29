Квартальнов о минском «Динамо»: «Хотелось бы, чтобы наши импорты более уверенно играли. У нас есть проблемы, решаем их по мере возможности»

Теги Авангард Дмитрий Квартальнов Динамо Минск КХЛ Александр Волков Чемпионат.com Хоккей

Дмитрий Квартальнов высказался об игре форвардов минского «Динамо».

Главный тренер клуба дал комментарий после победы над «Авангардом» (4:3).

«Я давно говорил, что Волков у нас – очень хороший хоккеист. И то, что он не забивал, не означает, что он плохо играл.

Сейчас мы сделали чуть другие сочетания, и здесь он стал лучше реализовываться. Но таких игроков, как он, я бы хотел еще пару-тройку иметь в команде.

Мы идем от игры к игре. У нас есть свои проблемы, как и у любой команды, и мы их решаем по мере возможности.

Хотелось бы, чтобы нападающие более уверенно играли, наши импорты, у них и возраст такой хороший. Чтобы они больше нам давали тех вещей, которые не могут дать молодые без опыта. Это такой рабочий процесс», – сказал главный тренер минского «Динамо» Дмитрий Квартальнов.

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1 комментарий

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Саша Чугунков
Уважуха к Квартальному, правильно делает что нет афторитетов в виде легов, не можешь сиди или на выход!!! надеюсь Смит заиграет!!
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Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
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