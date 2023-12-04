Экс-форвард «Металлурга» Мозякин награжден почетным знаком «За заслуги перед городом Магнитогорском»

Сергей Мозякин получил почетный знак «За заслуги перед городом Магнитогорском».

Награду тренеру «Металлурга» и бывшему нападающему команды вручил глава города Сергей Бердников.

Награждение состоялось перед матчем «Металлурга» и СКА.

«Сегодня у нас с вами очень приятный, счастливый день: мы любим нашу команду, для нас хоккей – это больше, чем хоккей, это больше, чем спорт, это – наша жизнь!

И мы привыкли, что наша команда одна из лучших. Но команду делают люди, наши спортсмены, хоккеисты. И вот сегодня, один из наших любимых спортсменов, всеми уважаемый Сергей Валерьевич, стоит здесь!

Олимпийский чемпион, двукратный чемпион мира, двукратный обладатель Кубка Гагарина, ну и просто прекрасный человек.

Сегодня он продолжает нас радовать, даже не играя на льду. Во-первых, воспитывает наших детишек, это важно и здорово!

Но при этом он не может оставить и команду, мы сегодня каждый день его видим в тренерском составе, и во многом благодаря ему, в том числе, наша команда не устаёт радовать.

Поэтому награда за заслуги перед городом – это самая что ни на есть правильная и заслуженная награда от нас, от горожан!

Поэтому сегодня мне хочется вручить этот знак, поздравить Сергея Валерьевича и нашу команду!», – сказал глава Магнитогорска Сергей Бердников.

Фото: телеграм-канал «Металлурга»