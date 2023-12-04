Экс-форвард «Металлурга» Мозякин награжден почетным знаком «За заслуги перед городом Магнитогорском»

Теги Металлург Мг Сергей Мозякин фото КХЛ Хоккей

Сергей Мозякин получил почетный знак «За заслуги перед городом Магнитогорском».

Награду тренеру «Металлурга» и бывшему нападающему команды вручил глава города Сергей Бердников.

Награждение состоялось перед матчем «Металлурга» и СКА.

«Сегодня у нас с вами очень приятный, счастливый день: мы любим нашу команду, для нас хоккей – это больше, чем хоккей, это больше, чем спорт, это – наша жизнь!

И мы привыкли, что наша команда одна из лучших. Но команду делают люди, наши спортсмены, хоккеисты. И вот сегодня, один из наших любимых спортсменов, всеми уважаемый Сергей Валерьевич, стоит здесь!

Олимпийский чемпион, двукратный чемпион мира, двукратный обладатель Кубка Гагарина, ну и просто прекрасный человек.

Сегодня он продолжает нас радовать, даже не играя на льду. Во-первых, воспитывает наших детишек, это важно и здорово!

Но при этом он не может оставить и команду, мы сегодня каждый день его видим в тренерском составе, и во многом благодаря ему, в том числе, наша команда не устаёт радовать.

Поэтому награда за заслуги перед городом – это самая что ни на есть правильная и заслуженная награда от нас, от горожан!

Поэтому сегодня мне хочется вручить этот знак, поздравить Сергея Валерьевича и нашу команду!», – сказал глава Магнитогорска Сергей Бердников.

Фото: телеграм-канал «Металлурга»

1 комментарий
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А у Адама Рамзановича до сих пор нет этой награды, Мозякин должен извиниться!
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