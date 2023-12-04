Маршанд сделал хет-трик за 5:50 в матче с «Коламбусом». Это 2-й результат по скорости для игроков «Бостона» в XXI веке

Брэд Маршанд сделал хет-трик за 5:50 в матче с «Коламбусом».

Капитан «Бостона» стал автором всех голов своей команды в матче регулярного чемпионата с « » (3:1). Его признали первой звездой встречи.

Хет-трик стал для 35-летнего игрока 6-м в карьере в лиге и первым натуральным. Форвард забросил 3 шайбы подряд в 3-м периоде, уложившись в 5 минут 50 секунд игрового времени.

Это второй результат по скорости оформления хет-трика для игроков « » в XXI веке. Меньше времени затратил только Мартин Лапойнт (2003 год, 3 шайбы в ворота «Нью-Джерси» за 5:15).

Рекорд клуба принадлежит Гарри Оливеру (1927, 3 шайбы в ворота «Чикаго» за 1:25). Второй результат у (1994, 3 шайбы в ворота «Нью-Джерси» за 4:02).

Результат Лапойнта – 8-й в истории «Брюинс», – 10-й.