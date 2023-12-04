Маршанд сделал хет-трик за 5:50 в матче с «Коламбусом». Это 2-й результат по скорости для игроков «Бостона» в XXI веке

Теги рейтинги Бостон Коламбус Мартин Лапойнт НХЛ Кэм Нили Брэд Маршанд Хоккей

Брэд Маршанд сделал хет-трик за 5:50 в матче с «Коламбусом».

Капитан «Бостона» стал автором всех голов своей команды в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Коламбусом» (3:1). Его признали первой звездой встречи. 

Хет-трик стал для 35-летнего игрока 6-м в карьере в лиге и первым натуральным. Форвард забросил 3 шайбы подряд в 3-м периоде, уложившись в 5 минут 50 секунд игрового времени. 

Это второй результат по скорости оформления хет-трика для игроков «Бостона» в XXI веке. Меньше времени затратил только Мартин Лапойнт (2003 год, 3 шайбы в ворота «Нью-Джерси» за 5:15).

Рекорд клуба принадлежит Гарри Оливеру (1927, 3 шайбы в ворота «Чикаго» за 1:25). Второй результат у Кэма Нили (1994, 3 шайбы в ворота «Нью-Джерси» за 4:02). 

Результат Лапойнта – 8-й в истории «Брюинс», Маршанда – 10-й. 

9 комментариев
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Ответ Диандерталец
а среди крыс это какой результат?
У Лайнсмена в регулярках было всего 2 хет-трика, и так быстро он не управлялся)
+4
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Ответ Александр Балабанов
У Лайнсмена в регулярках было всего 2 хет-трика, и так быстро он не управлялся)
Лайнсмен это же фамилия игрока? а то поисковик мне находит только арбитров и пытается всё о них рассказать 🤦
+1
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Начал входить в сезон)
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Мышиный король, гол в ОТ и хет-трик заявка на игрока месяца
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Ответ Диандерталец
Лайнсмен это же фамилия игрока? а то поисковик мне находит только арбитров и пытается всё о них рассказать 🤦
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Ответ Жан Жак Левуар
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ок.
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Ответ Александр Балабанов
У Лайнсмена в регулярках было всего 2 хет-трика, и так быстро он не управлялся)
У Болланда из чемпионского состава Чикаго 2010 тоже было прозвище "крыса", но хет-трика не имеет
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Ответ Александр Балабанов
У Лайнсмена в регулярках было всего 2 хет-трика, и так быстро он не управлялся)
Шутку про крысу оценил, но в который раз убивает этот вариант перевода фамилии Linseman как Лайнсмен. Он просто неправильный. Линзмен же! Именно так его фамилия и звучит.
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