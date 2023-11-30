Тренер вратарей «Авангарда» Звягин выступил против перехода Паскуале. Клубу может быть интересен Бочаров из «Локомотива»
Тренер вратарей «Авангарда» выступил против перехода Эдди Паскуале.
Ранее сообщалось, что «Авангарду» интересен голкипер «Барыса».
По информации Михаила Зислиса, тренер вратарей «Авангарда» Сергей Звягин выступил против кандидатуры канадского вратаря.
Журналист добавил, что клубу может быть интересен вратарь «Локомотива» Иван Бочаров.
Паскуале провел 21 матч в нынешнем чемпионате, пропуская в среднем 3,10 шайбы и отражая 90,1% бросков.