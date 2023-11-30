Тренер вратарей «Авангарда» Звягин выступил против перехода Паскуале. Клубу может быть интересен Бочаров из «Локомотива»

Тренер вратарей «Авангарда» выступил против перехода Эдди Паскуале.

Ранее сообщалось, что «Авангарду» интересен голкипер « ».

По информации Михаила Зислиса, тренер вратарей « » выступил против кандидатуры канадского вратаря.

Журналист добавил, что клубу может быть интересен вратарь «Локомотива» Иван Бочаров.

Паскуале провел 21 матч в нынешнем чемпионате, пропуская в среднем 3,10 шайбы и отражая 90,1% бросков.