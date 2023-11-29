Ткачев набрал 2 очка против «Витязя». Результативная серия форварда «Авангарда» продлилась до 13 матчей, отрыв от Голдобина в гонке бомбардиров сократился до 1 балла

Теги Авангард Витязь Спартак видео КХЛ Николай Голдобин Владимир Ткачев 1995 Хоккей

Владимир Ткачев набрал два очка в матче против «Витязя».

«Авангард» одержал победу со счетом 4:1 в игре Фонбет чемпионата КХЛ.

Нападающий «Авангарда» Владимир Ткачев отметился двумя результативными баллами, забив гол и сделав результативную передачу.

Форвард продлил серию с набранными очками до 13 матчей.

В этом сезоне Ткачев набрал 50 (14+36) очков в 35 играх регулярного чемпионата.

Ткачев сократил отставание от лидера списка лучших бомбардиров КХЛ Николая Голдобина до одного результативного действия – у форварда «Спартака» в активе 51 балл.

13 комментариев
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Ivan Juniorovich
Ответ artem klishin
очень приятно наблюдать за его игрой. такого форварда в Авангарде не было со времён Соботки имхо
Со времен Ягра
+13
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Ястреб
Красавчик👍👏
Догнать и перегнать 💪
+12
-1
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Tungus85
Ответ artem klishin
очень приятно наблюдать за его игрой. такого форварда в Авангарде не было со времён Соботки имхо
Соботка сильно уступает Ткачёву по уровню влияния на результат. Достаточно взглянуть на статистику.
+11
-1
+10
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artem klishin
очень приятно наблюдать за его игрой. такого форварда в Авангарде не было со времён Соботки имхо
+10
-3
+7
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Персональные данные Номер 67327384
Не дали ничего сделать Дмитрий Анатольевическим импортáм, кроме одного голешника
+3
0
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Александр Невский
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у Ткачева контракт на 3 года так что этот чувак ещё долго будет кошмарить другие команды да и Буше точно не отпустят из Авангарда а там и Найт вернётся .
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VasyaFilkin
Ответ artem klishin
очень приятно наблюдать за его игрой. такого форварда в Авангарде не было со времён Соботки имхо
Соботка два ПО из трёх пропустил. А в последнем набрал почти все свои очки против Адмирала. Вообще, стал разочарованием.
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Alex Novatsky
Ответ Александр Невский
Найт лучший центр был в КХЛ , если он вернётся то будет мощное звено в Авангарде а Спунер в другое звено уйдет .
а ничего что это как минимум некрасиво чисто по-человечески по отношению к спунеру будет? Да и как оказалось в этом сезоне от спуннера результативных действий и пользы больше чем от Найта ( а был лучшим центром КХЛ, так здесь ключевое слово был)
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Alex Novatsky
Ответ artem klishin
очень приятно наблюдать за его игрой. такого форварда в Авангарде не было со времён Соботки имхо
может ты хотел сказать со времён сушинского, прокопьева затонского?
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Alex Novatsky
Ответ Александр Невский
у Ткачева контракт на 3 года так что этот чувак ещё долго будет кошмарить другие команды да и Буше точно не отпустят из Авангарда а там и Найт вернётся .
вопрос А зачем он уже нужен knight?
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Александр Невский
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Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Ответ Alex Novatsky
вопрос А зачем он уже нужен knight?
Найт лучший центр был в КХЛ , если он вернётся то будет мощное звено в Авангарде а Спунер в другое звено уйдет .
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Александр Невский
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Ответ Alex Novatsky
а ничего что это как минимум некрасиво чисто по-человечески по отношению к спунеру будет? Да и как оказалось в этом сезоне от спуннера результативных действий и пользы больше чем от Найта ( а был лучшим центром КХЛ, так здесь ключевое слово был)
Ну может и оставят спунера в первой пятерке а Найта во вторую пятерку поставят .
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