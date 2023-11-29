Ткачев набрал 2 очка против «Витязя». Результативная серия форварда «Авангарда» продлилась до 13 матчей, отрыв от Голдобина в гонке бомбардиров сократился до 1 балла

Владимир Ткачев набрал два очка в матче против «Витязя».

« » одержал победу со счетом 4:1 в игре Фонбет чемпионата КХЛ.

Нападающий «Авангарда» отметился двумя результативными баллами, забив гол и сделав результативную передачу.

Форвард продлил серию с набранными очками до 13 матчей.

В этом сезоне Ткачев набрал 50 (14+36) очков в 35 играх регулярного чемпионата.

Ткачев сократил отставание от лидера списка лучших бомбардиров КХЛ Николая Голдобина до одного результативного действия – у форварда « » в активе 51 балл.