Ткачев набрал 2 очка против «Витязя». Результативная серия форварда «Авангарда» продлилась до 13 матчей, отрыв от Голдобина в гонке бомбардиров сократился до 1 балла
Владимир Ткачев набрал два очка в матче против «Витязя».
«Авангард» одержал победу со счетом 4:1 в игре Фонбет чемпионата КХЛ.
Нападающий «Авангарда» Владимир Ткачев отметился двумя результативными баллами, забив гол и сделав результативную передачу.
Форвард продлил серию с набранными очками до 13 матчей.
В этом сезоне Ткачев набрал 50 (14+36) очков в 35 играх регулярного чемпионата.
Ткачев сократил отставание от лидера списка лучших бомбардиров КХЛ Николая Голдобина до одного результативного действия – у форварда «Спартака» в активе 51 балл.
Догнать и перегнать 💪