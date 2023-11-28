Дарнелл Нерс: «Макдэвид – лидер «Эдмонтона», вкалывал с самого начала сезона. Он начал набирать очки – это вознаграждение»

Теги Эдмонтон НХЛ Коннор Макдэвид Дарнелл Нерс Хоккей

Дарнелл Нерс высказался об игре Коннора Макдэвида.

«Коннор вкалывал и делал все возможное с самого начала сезона.

В прошедших матчах он начал набирать очки, но, как уже сказал, он работал с тех пор, как мы собрались в тренировочном лагере. Сейчас он получает вознаграждение.

Он лидер нашей команды. Мы играли в достаточно хороший хоккей в последних двух играх, и в целом на протяжении этого отрезка.

Мы действовали немного проще и находили способы получить преимущество, а в последних двух играх нам удавалось его удерживать.

Хорошие признаки для нас, одержали пару хороших побед, но мы должны продолжать в том же духе», – сказал защитник «Эдмонтона» Дарнелл Нерс.

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