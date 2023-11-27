«Это, #####, непозволительно. Мы должны разозлиться». Марун про 7 поражений «Миннесоты» подряд

Теги Миннесота НХЛ Патрик Марун брань контент Хоккей

Патрик Марун эмоционально высказался о серии поражений «Миннесоты».

«Уайлд» уступили «Детройту» (1:4) в матче регулярного чемпионата НХЛ. Это седьмое поражение подряд для «Миннесоты».

«Честно говоря, даже не знаю, что еще сказать. Нам нужно больше гордости. Это разочаровывает.

Семь подряд? Это, ##### (блин), непозволительно, особенно для нашей команды. Мы должны разозлиться.

Мы должны быть злыми, когда играем. Мы постоянно теряем очки, и это расстраивает», – сказал нападающий «Миннесоты» Патрик Марун.

3 комментария

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Jenner
К Маруну вопросов нет, за свои получаемые минуты старается, играет. Другое дело, что у лидеров игра не клеится, а с такой защитой надежда только на атаку. Там кроме Фэйбера и Бродина защитников нет.
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Антон Якимцев
ваще ####й
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