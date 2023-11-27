«Это, #####, непозволительно. Мы должны разозлиться». Марун про 7 поражений «Миннесоты» подряд
Патрик Марун эмоционально высказался о серии поражений «Миннесоты».
«Уайлд» уступили «Детройту» (1:4) в матче регулярного чемпионата НХЛ. Это седьмое поражение подряд для «Миннесоты».
«Честно говоря, даже не знаю, что еще сказать. Нам нужно больше гордости. Это разочаровывает.
Семь подряд? Это, ##### (блин), непозволительно, особенно для нашей команды. Мы должны разозлиться.
Мы должны быть злыми, когда играем. Мы постоянно теряем очки, и это расстраивает», – сказал нападающий «Миннесоты» Патрик Марун.
3 комментария