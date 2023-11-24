Разин о 6 очках Михайлиса в матче с «Трактором»: «Его все ругают, а он как Малкин уже»

Андрей Разин сравнил Никиту Михайлиса с Евгением Малкиным.

Главный тренер « » высказался после матча Фонбет Чемпионата КХЛ с « » (6:3).

«До счета 5:0 играли хорошо, уверенно. Были ошибки, но их подчищал вратарь. Игра складывалась хорошо, но потом опять произошел «черт побери». Хорошо то, что хорошо заканчивается.

Хет-трик Петунина войдет в историю, как и шесть очков Михайлиса. Кто-нибудь зарабатывал шесть очков за «Металлург»? ? Ну вот! все ругают, а он как Малкин уже.

Прорыв звена Юрова идет от реализации моментов. Бывают игры, когда ничего не получается. Сегодня такая игра, когда получалось все. Я давно искал центрального к Петунину и Михайлису. Пробовали Канцерова. У Юрова получается — дай бог, чтобы так и продолжалось дальше.

В конце больше обидно за Илью Набокова. Он выручал нас в ключевые моменты, но мы ему не помогли в концовке и сильно подпортили статистику», – сказал .