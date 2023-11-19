«Амур» и «Адмирал» показали специальные комплекты формы для дальневосточного дерби

«Амур» и «Адмирал» представили специальные комплекты формы для дерби.

Ранее стало известно, что победитель сезонной серии получит специальный приз – Кубок Икры.

Клубы с Дальнего Востока сыграют между собой 6 раз в этом сезоне. 19, 21 и 28 ноября команды – в Хабаровске, 6, 7 и 20 декабря – во Владивостоке.

Свитера обеих команд украшены морскими волнами, а также специальным логотипом дальневосточного дерби.

Фото: телеграм-каналы «Амура» и «Адмирала».