«Амур» и «Адмирал» показали специальные комплекты формы для дальневосточного дерби
«Амур» и «Адмирал» представили специальные комплекты формы для дерби.
Ранее стало известно, что победитель сезонной серии получит специальный приз – Кубок Икры.
Клубы с Дальнего Востока сыграют между собой 6 раз в этом сезоне. 19, 21 и 28 ноября команды – в Хабаровске, 6, 7 и 20 декабря – во Владивостоке.
Свитера обеих команд украшены морскими волнами, а также специальным логотипом дальневосточного дерби.
Фото: телеграм-каналы «Амура» и «Адмирала».
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