«Амур» и «Адмирал» показали специальные комплекты формы для дальневосточного дерби

Теги Амур КХЛ игровая форма Адмирал стиль Хоккей

«Амур» и «Адмирал» представили специальные комплекты формы для дерби.

Ранее стало известно, что победитель сезонной серии получит специальный приз – Кубок Икры. 

Клубы с Дальнего Востока сыграют между собой 6 раз в этом сезоне. 19, 21 и 28 ноября команды – в Хабаровске, 6, 7 и 20 декабря – во Владивостоке. 

Свитера обеих команд украшены морскими волнами, а также специальным логотипом дальневосточного дерби. 

Фото: телеграм-каналы «Амура» и «Адмирала»

 

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