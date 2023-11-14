Овечкин о 1-м голе в матче с «Айлендерс»: «Кузя сказал мне, что делать, и это сработало. Надо больше слушать его»

Теги Айлендерс Вашингтон Александр Овечкин НХЛ Евгений Кузнецов Хоккей

Александр Овечкин рассказал о взаимодействии с Евгением Кузнецовым.

Нападающий «Вашингтона» Овечкин объяснил, как они с Кузнецовым организовали первый гол в матче против «Айлендерс» (4:1). 

«Мы с Кузей поговорил прямо перед вбрасыванием. Кузя сказал мне, что делать, и это сработало. Я должен больше слушать Кузю», – сказал 38-летний хоккеист. 

Овечкин про 4:1 с «Айлендерс»: «Все жертвовали своим телом, блокируя броски. Играли умно и просто. Шепард был невероятен»

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1 комментарий

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Orik298
Кузя херни не посоветует)))
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