Овечкин о 1-м голе в матче с «Айлендерс»: «Кузя сказал мне, что делать, и это сработало. Надо больше слушать его»
Александр Овечкин рассказал о взаимодействии с Евгением Кузнецовым.
Нападающий «Вашингтона» Овечкин объяснил, как они с Кузнецовым организовали первый гол в матче против «Айлендерс» (4:1).
«Мы с Кузей поговорил прямо перед вбрасыванием. Кузя сказал мне, что делать, и это сработало. Я должен больше слушать Кузю», – сказал 38-летний хоккеист.
Овечкин про 4:1 с «Айлендерс»: «Все жертвовали своим телом, блокируя броски. Играли умно и просто. Шепард был невероятен»
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