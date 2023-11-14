Овечкин о 1-м голе в матче с «Айлендерс»: «Кузя сказал мне, что делать, и это сработало. Надо больше слушать его»

Александр Овечкин рассказал о взаимодействии с Евгением Кузнецовым.

Нападающий « » Овечкин объяснил, как они с организовали первый гол в матче против «Айлендерс» (4:1).

«Мы с Кузей поговорил прямо перед вбрасыванием. Кузя сказал мне, что делать, и это сработало. Я должен больше слушать Кузю», – сказал 38-летний хоккеист.

Овечкин про 4:1 с «Айлендерс»: «Все жертвовали своим телом, блокируя броски. Играли умно и просто. Шепард был невероятен»