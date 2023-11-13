Форвард «Ванкувера» Босер забросил 12 шайб в 15 играх и приблизился к Мэттьюсу в гонке снайперов НХЛ. У Остона – 13 в 15

Теги рейтинги Торонто Ванкувер НХЛ Никита Кучеров Сэм Райнхарт Кайл Коннор Остон Мэттьюс Фрэнк Ватрано Брок Босер Хоккей

Форвард «Ванкувера» Брок Босер забросил 12 шайб в 15 играх сезона.

Сегодня нападающий «Кэнакс» отличился в матче регулярного чемпионата с «Монреалем» (5:2), поразив пустые ворота.

В активе 26-летнего американца стало 18 (12+6) очков в текущем сезоне. Он вышел на чистое 2-е место в гонке снайперов, приблизившись к лидеру – Остону Мэттьюсу из «Торонто» (13 шайб в 15 играх). 

Третье место делит группа игроков с 11 шайбами – Никита Кучеров («Тампа», 14 игр), Фрэнк Ватрано («Анахайм», 14 игр), Кайл Коннор («Виннипег», 14 игр), Сэм Райнхарт («Флорида», 14 игр). 

Отметим, что в прошлом регулярном чемпионате Босер забросил 18 шайб в 74 играх. Его личный рекорд – 29 шайб в 62 играх (сезон-2017/18, первый полноценный в лиге). 

2 комментария

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Aleksandr
Голы в пустые, погоня за грецки и ови началась.
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Einfach Safari
до этого даже 30 никогда не забивал, а тут почти гол за игру) неплохо Петерсон прокачивает деревях: в прошлом году Хорвата, в этом Босера.
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