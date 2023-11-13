Форвард «Ванкувера» Босер забросил 12 шайб в 15 играх и приблизился к Мэттьюсу в гонке снайперов НХЛ. У Остона – 13 в 15
Форвард «Ванкувера» Брок Босер забросил 12 шайб в 15 играх сезона.
Сегодня нападающий «Кэнакс» отличился в матче регулярного чемпионата с «Монреалем» (5:2), поразив пустые ворота.
В активе 26-летнего американца стало 18 (12+6) очков в текущем сезоне. Он вышел на чистое 2-е место в гонке снайперов, приблизившись к лидеру – Остону Мэттьюсу из «Торонто» (13 шайб в 15 играх).
Третье место делит группа игроков с 11 шайбами – Никита Кучеров («Тампа», 14 игр), Фрэнк Ватрано («Анахайм», 14 игр), Кайл Коннор («Виннипег», 14 игр), Сэм Райнхарт («Флорида», 14 игр).
Отметим, что в прошлом регулярном чемпионате Босер забросил 18 шайб в 74 играх. Его личный рекорд – 29 шайб в 62 играх (сезон-2017/18, первый полноценный в лиге).
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