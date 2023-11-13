Форвард «Ванкувера» Босер забросил 12 шайб в 15 играх и приблизился к Мэттьюсу в гонке снайперов НХЛ. У Остона – 13 в 15

Форвард «Ванкувера» Брок Босер забросил 12 шайб в 15 играх сезона.

Сегодня нападающий «Кэнакс» отличился в матче регулярного чемпионата с «Монреалем» (5:2), поразив пустые ворота.

В активе 26-летнего американца стало 18 (12+6) очков в текущем сезоне. Он вышел на чистое 2-е место в гонке снайперов, приблизившись к лидеру – из « » (13 шайб в 15 играх).

Третье место делит группа игроков с 11 шайбами – («Тампа», 14 игр), («Анахайм», 14 игр), («Виннипег», 14 игр), Сэм Райнхарт («Флорида», 14 игр).

Отметим, что в прошлом регулярном чемпионате Босер забросил 18 шайб в 74 играх. Его личный рекорд – 29 шайб в 62 играх (сезон-2017/18, первый полноценный в лиге).