«Лада» отыгралась с 0:2 и обыграла «Спартак» по буллитам. У команды 7 побед в 8 последних матчах
«Лада» одержала волевую победу над «Спартаком» (4:3 Б).
К 27-й минуте матча Фонбет Чемпионата КХЛ команда тренера Олега Браташа уступала со счетом 0:2, но в итоге добилась победы.
«Лада» сравняла счет благодаря голам Сергея Шумакова и Ивана Романова. На 48-й минуте «Спартак» снова вышел вперед благодаря шайбе Ивана Морозова. На 53:45 нападающий «Лады» Остап Сафин сравнял счет.
Решающий буллит забросил Дмитрий Кугрышев.
Эта победа стала для «Лады» седьмой в восьми последних играх. Команда идет на первом месте в таблице Востока с 41 очком после 31 матча.
Крепкая команда по составу