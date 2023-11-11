«Лада» отыгралась с 0:2 и обыграла «Спартак» по буллитам. У команды 7 побед в 8 последних матчах

Теги Лада Спартак Олег Браташ КХЛ Дмитрий Кугрышев Сергей Шумаков Иван Романов Остап Сафин Иван Морозов Хоккей

«Лада» одержала волевую победу над «Спартаком» (4:3 Б).

К 27-й минуте матча Фонбет Чемпионата КХЛ команда тренера Олега Браташа уступала со счетом 0:2, но в итоге добилась победы.

«Лада» сравняла счет благодаря голам Сергея Шумакова и Ивана Романова. На 48-й минуте «Спартак» снова вышел вперед благодаря шайбе Ивана Морозова. На 53:45 нападающий «Лады» Остап Сафин сравнял счет.

Решающий буллит забросил Дмитрий Кугрышев.

Эта победа стала для «Лады» седьмой в восьми последних играх. Команда идет на первом месте в таблице Востока с 41 очком после 31 матча.

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10 комментариев

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grek087
Вот так дела.. Лада и Спартак молодцы! Удачи им в плей-офф
+7
0
+7
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Анастасия Плинтусова
Вот кто бы мог подумать!
Крепкая команда по составу
+6
0
+6
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Огюст
Классные хоккеисты бойцы играют под руководством Браташа в Ладе - снова победа и два очка в копилку команды !
+6
-1
+5
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jnb98n6bth
Пусть эта сказка продолжается как можно дольше! Тольяттинская Лада, Хэй-Хэй!
+2
0
+2
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IVAN-67
Ответ Алексей Иванов
Тут конечно с фартом огромным и косяками судей
Не суметь забить ни одного булита в серии - это несомненно фарт (((
+1
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+1
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IVAN-67
БРАВО Лада. Молодцы. ( поскорее вернулись бы в строй Косматчук и Попугаев ) У Шумакова и Кугрышева полная перезагрузка. Тренер в полном порядке.
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Ярославец75
Не перестаю удивляться этой Ладе.
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Sergey Smolensky
Всех топов укатали. Реально какой-то Лас-Вегас из Тольятти
0
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