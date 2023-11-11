«Лада» отыгралась с 0:2 и обыграла «Спартак» по буллитам. У команды 7 побед в 8 последних матчах

«Лада» одержала волевую победу над «Спартаком» (4:3 Б).

К 27-й минуте матча Фонбет Чемпионата КХЛ команда тренера уступала со счетом 0:2, но в итоге добилась победы.

« » сравняла счет благодаря голам и . На 48-й минуте « » снова вышел вперед благодаря шайбе Ивана Морозова. На 53:45 нападающий «Лады» Остап Сафин сравнял счет.

Решающий буллит забросил Дмитрий Кугрышев.

Эта победа стала для «Лады» седьмой в восьми последних играх. Команда идет на первом месте в таблице Востока с 41 очком после 31 матча.