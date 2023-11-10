Божко о СКА: «Руководство каждый год бросается из крайности в крайность – серьезно перестраивает состав. Нет лидерского звена, плохая сыгранность»

Артем Божко оценил выступление СКА в сезоне КХЛ.

– В чем причина столь неубедительного выступления СКА, который еле как попадает в восьмерку на Западе?

– Первая причина – это неумение терпеть.

Руководство каждый год бросается из крайности в крайность: серьезно перестраивает состав и приглашает много новых игроков.

Да, они подписывают сильных исполнителей, но не все золото, что блестит. У нынешнего СКА нет лидерского звена: этим питерцы отличаются, например, от «Ак Барса».

Есть игроки, которые время от времени хорошо себя показывают: Алистров, Толчинский, Гальченюк. Может, не так сильно, как в прошлом сезоне, смотрится Никишин, но он по-прежнему топ-защитник лиги.

Второй момент – не самая уверенная игра вратарей: видна некоторая нервозность.

Третий – это гигантское давление, которое идет на тебя при переходе в СКА. Новички просто не готовы справляться с ним. Хотя исключения тоже есть: Хайруллин в прошлом году сразу показал, что готов к давлению, но большинство новичков этого сезона – нет.

Еще одна причина – плохая сыгранность команды. В обновленном составе питерцы начали играть лишь с турнира имени Пучкова, который стартовал за 10 дней до начала регулярки.

До этого момента играли другие ребята. Выделю еще не самое сильное большинство, – сказал комментатор «КХЛ ТВ» Артем Божко.