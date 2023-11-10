Божко о СКА: «Руководство каждый год бросается из крайности в крайность – серьезно перестраивает состав. Нет лидерского звена, плохая сыгранность»

Теги СКА КХЛ Алекс Гальченюк Сергей Толчинский Артем Божко Владимир Алистров Александр Никишин Хоккей

Артем Божко оценил выступление СКА в сезоне КХЛ.

– В чем причина столь неубедительного выступления СКА, который еле как попадает в восьмерку на Западе?

– Первая причина – это неумение терпеть. 

Руководство каждый год бросается из крайности в крайность: серьезно перестраивает состав и приглашает много новых игроков.

Да, они подписывают сильных исполнителей, но не все золото, что блестит. У нынешнего СКА нет лидерского звена: этим питерцы отличаются, например, от «Ак Барса».

Есть игроки, которые время от времени хорошо себя показывают: Алистров, Толчинский, Гальченюк. Может, не так сильно, как в прошлом сезоне, смотрится Никишин, но он по-прежнему топ-защитник лиги. 

Второй момент – не самая уверенная игра вратарей: видна некоторая нервозность.

Третий – это гигантское давление, которое идет на тебя при переходе в СКА. Новички просто не готовы справляться с ним. Хотя исключения тоже есть: Хайруллин в прошлом году сразу показал, что готов к давлению, но большинство новичков этого сезона – нет. 

Еще одна причина – плохая сыгранность команды. В обновленном составе питерцы начали играть лишь с турнира имени Пучкова, который стартовал за 10 дней до начала регулярки.

До этого момента играли другие ребята. Выделю еще не самое сильное большинство, – сказал комментатор «КХЛ ТВ» Артем Божко.

8 комментариев

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Назар Игорь
Умолчал о главной причине - господине Ротенберге. Из него тренер как из собачьего хвоста сито.
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Sobachkin
Сейчас Божко получит... не будет ему приглашений от Ротенберга
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Огюст
Ну наконец то прорвало " трубу " критики в сторону игры Ска - Плющев , теперь Божко -- чувствую , кто то завтра подхватит эту перезревшую тему игры Ска по секретной , неудачной системе их ГЛавтренера !
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rrvin
"Четвертая причина — это ложь,
Кто прав, кто виноват — не разберешь,
А пятая причина — это боль,
От того, что умерла любовь…"

Простите, люди, но не смог удержаться.
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David Rigert
может я не прав,но мне кажется, что нужно перестать нюхать. в этом все дело.
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Костя Кот
нет тренера
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HockeyMan
А Артем дело говорит
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Михаил Качалов
Самое главное Тренерюга классный, а остальное пофиг
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