Защитник «Бостона» Макэвой планирует обжаловать 4-матчевую дисквалификацию за удар в челюсть Экман-Ларссону

Чарли Макэвой хочет подать апелляцию на дисквалификацию.

Защитник « » был дисквалифицирован на четыре матча по итогам матча против «Флориды».

Хоккеист «Брюинс» ударил игрока «Флориды» Оливера Экмана-Ларссона плечом в челюсть.

уже пропустил одни матч по дисквалификации. Если хоккеист обжалует дисквалификацию, итоговое решение примет комиссионер лиги Гэри Беттмэн.