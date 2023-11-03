Защитник «Бостона» Макэвой планирует обжаловать 4-матчевую дисквалификацию за удар в челюсть Экман-Ларссону

Теги дисквалификации Бостон Флорида НХЛ Чарли Макэвой Хоккей

Чарли Макэвой хочет подать апелляцию на дисквалификацию.

Защитник «Бостона» был дисквалифицирован на четыре матча по итогам матча против «Флориды».

Хоккеист «Брюинс» ударил игрока «Флориды» Оливера Экмана-Ларссона плечом в челюсть.

Чарли Макэвой уже пропустил одни матч по дисквалификации. Если хоккеист обжалует дисквалификацию, итоговое решение примет комиссионер лиги Гэри Беттмэн.

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