Защитник «Бостона» Макэвой планирует обжаловать 4-матчевую дисквалификацию за удар в челюсть Экман-Ларссону
Чарли Макэвой хочет подать апелляцию на дисквалификацию.
Защитник «Бостона» был дисквалифицирован на четыре матча по итогам матча против «Флориды».
Хоккеист «Брюинс» ударил игрока «Флориды» Оливера Экмана-Ларссона плечом в челюсть.
Чарли Макэвой уже пропустил одни матч по дисквалификации. Если хоккеист обжалует дисквалификацию, итоговое решение примет комиссионер лиги Гэри Беттмэн.
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