Макдэвид сыграл за «Эдмонтон» впервые после травмы – пропустил две игры. У форварда передача в матче с «Калгари» на открытом воздухе
Коннор Макдэвид вернулся в состав «Эдмонтона» после травмы.
«Ойлерс» победили «Калгари» (5:2) в матче регулярного чемпионата НХЛ на открытом воздухе в рамках «Классики наследия».
Капитан команды Коннор Макдэвид отметился результативной передачей при полезности «плюс 2» за 23:26 игрового времени.
Нападающий «Эдмонтона» ранее пропустил две команды из-за травмы верхней части тела. Изначально сообщалось, что канадец пропустит 1-2 недели.
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