Макдэвид сыграл за «Эдмонтон» впервые после травмы – пропустил две игры. У форварда передача в матче с «Калгари» на открытом воздухе

Теги Калгари Эдмонтон НХЛ Коннор Макдэвид Хоккей

Коннор Макдэвид вернулся в состав «Эдмонтона» после травмы.

«Ойлерс» победили «Калгари» (5:2) в матче регулярного чемпионата НХЛ на открытом воздухе в рамках «Классики наследия».

Капитан команды Коннор Макдэвид отметился результативной передачей при полезности «плюс 2» за 23:26 игрового времени.

Нападающий «Эдмонтона» ранее пропустил две команды из-за травмы верхней части тела. Изначально сообщалось, что канадец пропустит 1-2 недели.

1 комментарий

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The world champion 1998
Вот, не зря всем знакомым говорю, мол, проводите больше времени на свежем воздухе. 😁 Все болячки быстрей проходят.
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