Макдэвид сыграл за «Эдмонтон» впервые после травмы – пропустил две игры. У форварда передача в матче с «Калгари» на открытом воздухе

Коннор Макдэвид вернулся в состав «Эдмонтона» после травмы.

«Ойлерс» победили « » (5:2) в матче регулярного чемпионата на открытом воздухе в рамках «Классики наследия».

Капитан команды отметился результативной передачей при полезности «плюс 2» за 23:26 игрового времени.

Нападающий « » ранее пропустил две команды из-за травмы верхней части тела. Изначально сообщалось, что канадец пропустит 1-2 недели.