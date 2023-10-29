Макдэвид намерен сыграть с «Калгари» на открытом воздухе: «Ненавижу пропускать игры. Чувствую себя хорошо»

Коннор Макдэвид намерен сыграть с «Калгари» на открытом воздухе.

Капитан « » получил повреждение верхней части тела в игре против «Виннипега» (2:3 ОТ). Он пропустил два последних матча.

Изначально сообщалось, что канадец выбыл на 1-2 недели. В 5 матчах сезона на счету нападающего 8 (2+6) баллов.

Матч с « » в рамках «Классики наследия» пройдет 29 октября на Commonwealth Stadium в Эдмонтоне (вместимость – 60 тысяч зрителей).

«Чувствую себя хорошо, есть заметный прогресс. Провел хорошую тренировку. У нас здесь замечательный персонал, который помогает с восстановлением. Нам всем повезло в этом плане.

Ненавижу пропускать игры. Неважно, был бы это матч на открытом воздухе или нет, я бы настаивал на своем участии. Ненавижу сидеть на месте, когда команда играет, это не приносит удовольствия. Для меня важно всегда выходить на лед. Это моя работа, и я к ней отношусь очень серьезно», – сказал .