Макдэвид намерен сыграть с «Калгари» на открытом воздухе: «Ненавижу пропускать игры. Чувствую себя хорошо»
Коннор Макдэвид намерен сыграть с «Калгари» на открытом воздухе.
Капитан «Эдмонтона» получил повреждение верхней части тела в игре против «Виннипега» (2:3 ОТ). Он пропустил два последних матча.
Изначально сообщалось, что канадец выбыл на 1-2 недели. В 5 матчах сезона на счету нападающего 8 (2+6) баллов.
Матч с «Калгари» в рамках «Классики наследия» пройдет 29 октября на Commonwealth Stadium в Эдмонтоне (вместимость – 60 тысяч зрителей).
«Чувствую себя хорошо, есть заметный прогресс. Провел хорошую тренировку. У нас здесь замечательный персонал, который помогает с восстановлением. Нам всем повезло в этом плане.
Ненавижу пропускать игры. Неважно, был бы это матч на открытом воздухе или нет, я бы настаивал на своем участии. Ненавижу сидеть на месте, когда команда играет, это не приносит удовольствия. Для меня важно всегда выходить на лед. Это моя работа, и я к ней отношусь очень серьезно», – сказал Макдэвид.
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